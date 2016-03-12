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    Маурицио Пульези - статистика

    Вратарь
    Имя Маурицио
    Фамилия Пульези
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 21 декабря 1976 (46 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эмполи 1 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2016 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:1 Торино (Турин)
    07.05.2016 Был в запасе Интер (Милан) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    01.05.2016 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:0 Болонья (Болонья)
    25.04.2016 Был в запасе Карпи (Карпи) 1:0 Эмполи (Эмполи)
    20.04.2016 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Верона (Верона)
    17.04.2016 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    10.04.2016 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:0 Фиорентина (Флоренция)
    02.04.2016 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Эмполи (Эмполи)
    19.03.2016 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:0 Палермо (Палермо)
    12.03.2016 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:1 Сампдория (Генуя)
    06.03.2016 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:0 Эмполи (Эмполи)
    27.02.2016 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:3 Рома (Рим)
    21.02.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:2 Эмполи (Эмполи)
    13.02.2016 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:2 Фрозиноне (Фрозиноне)
    07.02.2016 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    03.02.2016 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:1 Удинезе (Удине)
    31.01.2016 Был в запасе Наполи (Неаполь) 5:1 Эмполи (Эмполи)
    23.01.2016 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:2 Милан (Милан)
    17.01.2016 Был в запасе Кьево (Верона) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    10.01.2016 Был в запасе Торино (Турин) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    06.01.2016 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:1 Интер (Милан)
    13.12.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 3:0 Карпи (Карпи)
    06.12.2015 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    29.11.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Лацио (Рим)
    22.11.2015 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    08.11.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:3 Ювентус (Турин)
    02.11.2015 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    29.10.2015 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    24.10.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:0 Дженоа (Генуя)
    17.10.2015 Был в запасе Рома (Рим) 3:1 Эмполи (Эмполи)
    04.10.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    13.09.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:2 Наполи (Неаполь)
    29.08.2015 Был в запасе Милан (Милан) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    23.08.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:3 Кьево (Верона)
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