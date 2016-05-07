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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Эмполи
Интер - Эмполи: обзор матча 07 мая 2016
Интер
07.05.2016, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 1
Завершен
Эмполи
12'
М. Икарди
40'
И. Перишич
37'
М. Пуччарелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Эмполи
Замена
Г. Медель
️️️️
И. Перишич
90'
Желтая карточка
И. Перишич
88'
Желтая карточка
С. Ханданович
87'
82'
Замена
Р. Маиелло
️️️️
П. Зелински
82'
Замена
Л. Биттанте
️️️️
М. Дзамбелли
69'
Замена
Д. Кроче
️️️️
М. Бюхель
Замена
Д. Биабиани
️️️️
М. Икарди
66'
Замена
Эдер
️️️️
С. Йоветич
63'
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
50'
ГОЛ! 2:1!
И. Перишич
40'
37'
ГОЛ! 1:1!
М. Пуччарелли
Пас отдал
М. Маккароне
21'
Желтая карточка
М. Бюхель
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
И. Перишич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
32
Алессандро Джакомель
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
99
Роман Чантурия
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Ханданович
5
Нагатомо
13
Миранда
15
Жуан
33
Д'Амброзио
77
Брозович
30
Мело
19
Кондогбиа
14
Перишич
9
Икарди
9
Йоветич
4-1-2-1-2
22
Пелаготти
13
Дзамбелли
21
Коста
26
Тонелли
6
Мариу Руй
5
Паредес
10
Бюхель
7
Зелински
17
Сапонара
20
Пуччарелли
7
Маккароне
14
Перишич
17
Медель
17
Медель
14
Перишич
9
Икарди
14
Биабиани
14
Биабиани
9
Икарди
9
Йоветич
23
Эдер
23
Эдер
9
Йоветич
13
Дзамбелли
27
Биттанте
27
Биттанте
13
Дзамбелли
10
Бюхель
11
Кроче
11
Кроче
10
Бюхель
7
Зелински
8
Маиелло
8
Маиелло
7
Зелински
Остались в запасе
Интер
Эмполи
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
99
Роман Чантурия
ЦФ
32
Алессандро Джакомель
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Остались в запасе
99
Роман Чантурия
ЦФ
32
Алессандро Джакомель
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Интер - Эмполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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