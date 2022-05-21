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Константин Корж
Статистика
Константин Корж - статистика
Завершил карьеру
17 июня 1996 (30)
#10 | Полузащитник
180 см | 70 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. ФНЛ 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Томь
26
4
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
58' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
3 : 0
16.04.2022
Томь
65' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Кубань
2 : 2
06.04.2022
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Томь
0 : 1
02.04.2022
Енисей
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Томь
2 : 5
26.03.2022
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Томь
1 : 2
20.03.2022
Краснодар-2
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Томь
1 : 0
12.03.2022
КАМАЗ
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Ротор
1 : 5
07.03.2022
Томь
52' - 90'
59'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Акрон
3 : 3
21.11.2021
Томь
1' - 85'
44'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Оренбург
2 : 1
17.11.2021
Томь
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Томь
1 : 0
13.11.2021
Велес
1' - 77'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Томь
2 : 2
06.11.2021
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Балтика
4 : 0
31.10.2021
Томь
1' - 67'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Томь
2 : 1
23.10.2021
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1 : 0
17.10.2021
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Томь
1 : 1
13.10.2021
Олимп-Долгопрудный
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Текстильщик
1 : 1
09.10.2021
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Томь
1 : 3
03.10.2021
Алания
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Спартак-2
3 : 1
29.09.2021
Томь
1' - 90'
18'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Томь
2 : 1
25.09.2021
Кубань
1' - 83'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Енисей
2 : 3
19.09.2021
Томь
1' - 90'
89'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Торпедо
3 : 3
15.09.2021
Томь
1' - 78'
31'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Краснодар-2
2 : 1
11.09.2021
Томь
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
КАМАЗ
2 : 1
05.09.2021
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Томь
1 : 1
29.08.2021
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Нефтехимик
0 : 1
21.08.2021
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Томь
2 : 1
15.08.2021
Акрон
1' - 81'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Томь
1 : 2
08.08.2021
Оренбург
1' - 85'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Велес
1 : 0
31.07.2021
Томь
1' - 76'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Факел
2 : 0
24.07.2021
Томь
1' - 66'
33'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Томь
1 : 0
17.07.2021
Балтика
1' - 90'
32'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Металлург Л
3 : 2
11.07.2021
Томь
1' - 90'
18'
14'
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