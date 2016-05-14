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Кристиан Аббьяти
Статистика
Кристиан Аббьяти - статистика
Завершил карьеру
8 июля 1977 (49), Аббиатеграссо
#32 | Вратарь
191 см | 92 кг
Италия
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Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Трофей Луиджи Берлускони 2012
Италия. Кубок Берлускони 2011
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Италии 2011
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок Берлускони 2008
Кубок РЖД 2008
Испания. Примера 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
1 : 3
14.05.2016
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
3 : 3
01.05.2016
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
2 : 1
25.04.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
0 : 0
21.04.2016
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
0 : 1
17.04.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
2 : 1
03.04.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
1 : 1
20.03.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0 : 0
13.03.2016
Милан
19' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
2 : 0
06.03.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
1 : 0
27.02.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
1 : 1
22.02.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2 : 1
14.02.2016
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
1 : 1
07.02.2016
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
0 : 2
03.02.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
3 : 0
31.01.2016
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
2 : 2
23.01.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
2 : 0
17.01.2016
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 1
09.01.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
0 : 1
06.01.2016
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фрозиноне
2 : 4
20.12.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1 : 1
13.12.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Карпи
0 : 0
06.12.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
4 : 1
28.11.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
1 : 0
21.11.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
0 : 0
07.11.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
1 : 3
01.11.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
1 : 0
28.10.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 1
25.10.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
1 : 1
17.10.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
0 : 4
04.10.2015
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
1 : 0
27.09.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
2 : 3
22.09.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
3 : 2
19.09.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
1 : 0
13.09.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2 : 1
29.08.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
2 : 0
23.08.2015
Милан
Был в запасе
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