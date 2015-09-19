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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Палермо
Милан - Палермо: обзор матча 19 сентября 2015
Милан
19.09.2015, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 2
Завершен
Палермо
20'
К. Бакка
40'
Д. Бонавентура
74'
К. Бакка
31'
О. Хильемарк
72'
О. Хильемарк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Палермо
89'
Замена
Л. Ригони
️️️️
О. Хильемарк
Желтая карточка
Р. Монтоливо
79'
Замена
А. Поли
️️️️
К. Хонда
78'
ГОЛ! 3:2!
К. Бакка
74'
72'
ГОЛ! 2:2!
О. Хильемарк
Пас отдал
А. Джилардино
70'
Замена
А. Трайковски
️️️️
Р. Квайсон
Замена
М. Балотелли
️️️️
Л. Адриано
69'
65'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
56'
Замена
А. Джилардино
️️️️
У. Джурджевич
55'
Травма
У. Джурджевич
45'
+3
Желтая карточка
А. Лазаар
ГОЛ! 2:1!
Д. Бонавентура
40'
31'
ГОЛ! 1:1!
О. Хильемарк
Пас отдал
Р. Квайсон
ГОЛ! 1:0!
К. Бакка
Пас отдал
Д. Бонавентура
20'
Замена
Д. Калабрия
️️️️
И. Абате
17'
Травма
И. Абате
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
13
Диего Лопес
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
3
Кейсуке Хонда
АП
7
Джакомо Бонавентура
ПП
70
Карлос Бакка
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
20
Франко Васкес
АП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
33
Алекс
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
10
Сусо
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Палермо
91
Симоне Коломби
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
30
Лука Ригони
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
9
Матеус Кассини
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Лопес
22
Де Шильо
25
Сапата
26
Романьоли
20
Абате
18
Монтоливо
33
Куцка
7
Бонавентура
3
Хонда
4
Адриано
70
Бакка
3-4-1-2
70
Соррентино
4
Эль-Каутари
21
Гонсалес
5
Струна
18
Чочев
18
Яяло
33
Лазаар
7
Хильемарк
20
Васкес
19
Квайсон
32
Джурджевич
20
Абате
2
Калабрия
2
Калабрия
20
Абате
3
Хонда
15
Поли
15
Поли
3
Хонда
4
Адриано
45
Балотелли
45
Балотелли
4
Адриано
7
Хильемарк
30
Ригони
30
Ригони
7
Хильемарк
19
Квайсон
7
Трайковски
7
Трайковски
19
Квайсон
32
Джурджевич
19
Джилардино
19
Джилардино
32
Джурджевич
Остались в запасе
Милан
Палермо
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
33
Алекс
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Сусо
ПВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
9
Матеус Кассини
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
16
Энцо Мареска
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
33
Алекс
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Сусо
ПВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
9
Матеус Кассини
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
16
Энцо Мареска
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Милан - Палермо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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