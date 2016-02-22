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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Милан
Наполи - Милан: обзор матча 22 февраля 2016
Наполи
22.02.2016, понедельник, 23:00
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Милан
39'
Л. Инсинье
44'
Д. Бонавентура
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Милан
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Л. Инсинье
89'
87'
Замена
М. Балотелли
️️️️
М. Ньянг
83'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Р. Монтоливо
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Аллан
81'
72'
Замена
Ж. Менез
️️️️
К. Бакка
66'
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Х. Кальехон
65'
53'
Желтая карточка
Д. Доннарумма
44'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бонавентура
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
Ф. Гулам
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
33
Алекс
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Наполи
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Милан
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Кулибали
4
Хюсай
21
Жоржиньо
17
Гамшик
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
4-4-2
1
Доннарумма
20
Абате
25
Сапата
13
Антонелли
33
Алекс
33
Куцка
3
Хонда
18
Монтоливо
7
Бонавентура
99
Ньянг
70
Бакка
10
Инсинье
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
10
Инсинье
25
Аллан
11
Габбиадини
11
Габбиадини
25
Аллан
7
Кальехон
10
Мертенс
10
Мертенс
7
Кальехон
18
Монтоливо
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
18
Монтоливо
99
Ньянг
45
Балотелли
45
Балотелли
99
Ньянг
70
Бакка
7
Менез
7
Менез
70
Бакка
Остались в запасе
Наполи
Милан
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Остались в запасе
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Наполи - Милан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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