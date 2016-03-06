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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Милан
Сассуоло - Милан: обзор матча 06 марта 2016
Сассуоло
06.03.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 0
Завершен
Милан
27'
А. Дункан
72'
Н. Сансоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Милан
87'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Д. Берарди
86'
82'
Замена
К. Боатенг
️️️️
К. Хонда
Вторая желтая
Г. Дефрель
76'
ГОЛ! 2:0!
Н. Сансоне
Пас отдал
Ш. Врсалько
72'
69'
Замена
А. Романьоли
️️️️
К. Сапата
Замена
Д. Бьондини
️️️️
С. Миссироли
63'
Желтая карточка
Г. Дефрель
63'
55'
Замена
Ж. Менез
️️️️
М. Балотелли
Замена
Л. Антеи
️️️️
П. Каннаваро
55'
ГОЛ! 1:0!
А. Дункан
Пас отдал
Д. Берарди
27'
Желтая карточка
Д. Берарди
5'
1'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Милан
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Жереми Менез
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
28
Каннаваро
15
Ачерби
13
Пелузо
24
Врсалько
6
Миссироли
32
Дункан
4
Маньянелли
11
Сансоне
94
Берарди
92
Дефрель
4-4-2
1
Доннарумма
22
Де Шильо
13
Антонелли
33
Алекс
25
Сапата
7
Бонавентура
33
Куцка
3
Хонда
91
Бертолаччи
45
Балотелли
70
Бакка
28
Каннаваро
51
Антеи
51
Антеи
28
Каннаваро
6
Миссироли
8
Бьондини
8
Бьондини
6
Миссироли
94
Берарди
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
94
Берарди
25
Сапата
26
Романьоли
26
Романьоли
25
Сапата
3
Хонда
27
Боатенг
27
Боатенг
3
Хонда
45
Балотелли
7
Менез
7
Менез
45
Балотелли
Остались в запасе
Сассуоло
Милан
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Сассуоло - Милан
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Альберто Бралья
Где смотреть матч:
Матч! Игра HD
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