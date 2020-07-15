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Лукаш Теодорчик
Статистика
Лукаш Теодорчик - статистика
Завершил карьеру
3 июня 1991 (35), Зуромин
#91 | Нападающий
185 см
Польша
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Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Чемпионат мира 2018
Бельгия. Плей-офф 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Бельгия. Плей-офф 2016/2017
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Лига чемпионов 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Украина. Кубок 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
2
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
0 : 0
15.07.2020
Лацио
68' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
1 : 3
12.07.2020
Сампдория
86' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
СПАЛ
0 : 3
09.07.2020
Удинезе
82' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
2 : 2
05.07.2020
Дженоа
82' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
0 : 2
02.07.2020
Удинезе
46' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
2 : 3
28.06.2020
Аталанта
1' - 71'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
1 : 0
23.06.2020
Удинезе
76' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
0 : 0
08.03.2020
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
1 : 1
22.02.2020
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
0 : 0
16.02.2020
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Брешиа
1 : 1
09.02.2020
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
0 : 2
02.02.2020
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
2 : 0
26.01.2020
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3 : 2
19.01.2020
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
3 : 0
12.01.2020
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лечче
0 : 1
06.01.2020
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
2 : 1
21.12.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Ювентус
3 : 1
15.12.2019
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
1 : 1
07.12.2019
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
3 : 0
01.12.2019
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
2 : 1
24.11.2019
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
0 : 0
10.11.2019
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 3
03.11.2019
Удинезе
89' - 90'
90'
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
0 : 4
30.10.2019
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
7 : 1
27.10.2019
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1 : 0
20.10.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 0
06.10.2019
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Верона
0 : 0
24.09.2019
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
0 : 1
21.09.2019
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
1 : 0
14.09.2019
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
1 : 3
01.09.2019
Парма
Был в запасе
90'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1 : 0
25.08.2019
Милан
Был в запасе
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