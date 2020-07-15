Статистика по турнирам

Бельгия. Про-Лига 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Бельгия. Плей-офф 2017/2018 Бельгия. Про-Лига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Бельгия. Плей-офф 2016/2017 Бельгия. Про-Лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Лига чемпионов 2015/2016 Украина. Премьер-Лига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Украина. Кубок 2014/2015 Украина. Премьер-Лига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013