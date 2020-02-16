|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|2
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.07.2020
|68' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Лацио (Рим)
|12.07.2020
|86' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:3
|Сампдория (Генуя)
|09.07.2020
|82' -90'
|СПАЛ (Феррара)
|0:3
|Удинезе (Удине)
|05.07.2020
|82' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Дженоа (Генуя)
|02.07.2020
|46' -90'
|Рома (Рим)
|0:2
|Удинезе (Удине)
|28.06.2020
|1' -71'
|Удинезе (Удине)
|2:3
|Аталанта (Бергамо)
|23.06.2020
|76' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|08.03.2020
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|22.02.2020
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|16.02.2020
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Верона (Верона)
|09.02.2020
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|02.02.2020
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:2
|Интер (Милан)
|26.01.2020
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|19.01.2020
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:2
|Удинезе (Удине)
|12.01.2020
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|06.01.2020
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|21.12.2019
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|15.12.2019
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:1
|Удинезе (Удине)
|07.12.2019
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Наполи (Неаполь)
|01.12.2019
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:0
|Удинезе (Удине)
|24.11.2019
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|10.11.2019
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|СПАЛ (Феррара)
|03.11.2019
|89' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|90'
|30.10.2019
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:4
|Рома (Рим)
|27.10.2019
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|7:1
|Удинезе (Удине)
|20.10.2019
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Торино (Турин)
|06.10.2019
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|24.09.2019
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|21.09.2019
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Брешиа (Брешиа)
|14.09.2019
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|01.09.2019
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:3
|Парма (Парма)
|90'
|25.08.2019
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Милан (Милан)