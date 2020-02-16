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    Лукаш Теодорчик - статистика

    #91 | Нападающий
    Имя Лукаш
    Фамилия Теодорчик
    Состав Без клуба
    Родной город Зуромин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 июня 1991 (31 год)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 2 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.07.2020 68' -90' Удинезе (Удине) 0:0 Лацио (Рим)
    12.07.2020 86' -90' Удинезе (Удине) 1:3 Сампдория (Генуя)
    09.07.2020 82' -90' СПАЛ (Феррара) 0:3 Удинезе (Удине)
    05.07.2020 82' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Дженоа (Генуя)
    02.07.2020 46' -90' Рома (Рим) 0:2 Удинезе (Удине)
    28.06.2020 1' -71' Удинезе (Удине) 2:3 Аталанта (Бергамо)
    23.06.2020 76' -90' Торино (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    08.03.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    22.02.2020 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Удинезе (Удине)
    16.02.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Верона (Верона)
    09.02.2020 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 1:1 Удинезе (Удине)
    02.02.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:2 Интер (Милан)
    26.01.2020 Был в запасе Парма (Парма) 2:0 Удинезе (Удине)
    19.01.2020 Был в запасе Милан (Милан) 3:2 Удинезе (Удине)
    12.01.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    06.01.2020 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:1 Удинезе (Удине)
    21.12.2019 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    15.12.2019 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:1 Удинезе (Удине)
    07.12.2019 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Наполи (Неаполь)
    01.12.2019 Был в запасе Лацио (Рим) 3:0 Удинезе (Удине)
    24.11.2019 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Удинезе (Удине)
    10.11.2019 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 СПАЛ (Феррара)
    03.11.2019 89' -90' Дженоа (Генуя) 1:3 Удинезе (Удине)
    90'
    30.10.2019 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:4 Рома (Рим)
    27.10.2019 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 7:1 Удинезе (Удине)
    20.10.2019 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Торино (Турин)
    06.10.2019 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Удинезе (Удине)
    24.09.2019 Был в запасе Верона (Верона) 0:0 Удинезе (Удине)
    21.09.2019 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Брешиа (Брешиа)
    14.09.2019 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Удинезе (Удине)
    01.09.2019 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:3 Парма (Парма)
    90'
    25.08.2019 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Милан (Милан)
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