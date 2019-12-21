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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кальяри
Удинезе - Кальяри: обзор матча 21 декабря 2019
Удинезе
21.12.2019, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
39'
Р. Де Пауль
85'
С. Фофана
84'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Кальяри
90'
+8
Желтая карточка
Р. Клаван
90'
+2
Вторая желтая
Ф. Писакане
Желтая карточка
С. Окака-Чука
89'
ГОЛ! 2:1!
С. Фофана
Пас отдал
С. Окака-Чука
85'
84'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Педро
Пас отдал
П. Фараго
Желтая карточка
С. Де Майо
69'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
63'
54'
Желтая карточка
М. Рог
ГОЛ! 1:0!
Р. Де Пауль
Пас отдал
С. Фофана
39'
30'
Желтая карточка
Ф. Писакане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
18
Симоне Арести
ВР
18
Симоне Пинна
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
3-5-2
1
Муссо
87
Де Майо
17
Нуйтинк
5
Троост-Эконг
12
Сема
7
Де Пауль
42
Фофана
8
Мандрагора
17
Стригер Ларсен
15
Ласанья
77
Окака-Чука
3-5-2
77
Рафаэль
4
Писакане
24
Клаван
22
Ликояннис
44
Наингголан
26
Рог
8
Чигарини
24
Фараго
17
Ионицэ
18
Симеоне
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Удинезе
Кальяри
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
24
Джузеппе Киоччи
ВР
18
Симоне Пинна
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
18
Симоне Арести
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
18
Симоне Пинна
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
18
Симоне Арести
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Удинезе - Кальяри
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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