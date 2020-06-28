Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Аталанта
Удинезе - Аталанта: обзор матча 28 июня 2020
Удинезе
28.06.2020, воскресенье, 20:30
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 3
Завершен
Аталанта
31'
К. Ласанья
87'
К. Ласанья
9'
Д. Сапата
71'
Л. Муриэль
79'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Аталанта
ГОЛ! 2:3!
К. Ласанья
Пас отдал
М. Зеегелар
87'
Замена
Х. тер Авест
️️️️
Й. Стригер Ларсен
82'
Замена
И. Несторовски
️️️️
М. Яяло
82'
80'
Замена
Й. Иличич
️️️️
А. Гомес
79'
ГОЛ! 1:3!
Л. Муриэль
Пас отдал
А. Гомес
Желтая карточка
М. Зеегелар
77'
76'
Желтая карточка
М. Кальдара
71'
ГОЛ! 1:2!
Л. Муриэль
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Л. Теодорчик
71'
Желтая карточка
Р. Бекао
69'
Замена
М. Зеегелар
️️️️
К. Сема
66'
Замена
Р. Бекао
️️️️
У. Троост-Эконг
66'
59'
Замена
М. де Рон
️️️️
М. Пашалич
59'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Х. Хатебур
52'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Р. Малиновский
46'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Б. Джимсити
40'
Желтая карточка
Р. Малиновский
ГОЛ! 1:1!
К. Ласанья
Пас отдал
С. Фофана
31'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сапата
Пас отдал
А. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
42
Секо Фофана
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
15
Уолес
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
63
Франческо Маццоло
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
15
Мартен де Рон
ОП
61
Адриен Тамез
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3-5-2
1
Муссо
5
Троост-Эконг
17
Нуйтинк
33
Самир
12
Сема
18
Яяло
17
Стригер Ларсен
15
Уолес
42
Фофана
91
Теодорчик
15
Ласанья
3-2-2-1-2
95
Голлини
6
Джимсити
23
Кальдара
2
Толой
21
Кастань
33
Хатебур
8
Фройлер
17
Малиновский
8
Пашалич
10
Гомес
91
Сапата
12
Сема
4
Зеегелар
4
Зеегелар
12
Сема
17
Стригер Ларсен
5
тер Авест
5
тер Авест
17
Стригер Ларсен
5
Троост-Эконг
50
Бекао
50
Бекао
5
Троост-Эконг
18
Яяло
90
Несторовски
90
Несторовски
18
Яяло
91
Теодорчик
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
91
Теодорчик
33
Хатебур
8
Госенс
8
Госенс
33
Хатебур
6
Джимсити
19
Паломино
19
Паломино
6
Джимсити
8
Пашалич
15
де Рон
15
де Рон
8
Пашалич
10
Гомес
72
Иличич
72
Иличич
10
Гомес
17
Малиновский
10
Муриэль
10
Муриэль
17
Малиновский
Остались в запасе
Удинезе
Аталанта
63
Франческо Маццоло
ЦЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
Главный тренер
Лука Готти
16
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
63
Франческо Маццоло
ЦЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
Остались в запасе
16
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Удинезе - Аталанта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
Все
Удинезе
Аталанта
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
00:41
1
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
00:41
1
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+