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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Удинезе
Лечче - Удинезе: обзор матча 06 января 2020
Лечче
06.01.2020, понедельник, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 1
Завершен
Удинезе
88'
Р. Де Пауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Удинезе
89'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
88'
ГОЛ! 0:1!
Р. Де Пауль
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
22
Габриэл
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
23
Андреа Табанелли
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Лечче
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
28
Евгений Шахов
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
4
Брайан Вера
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
15
Уолес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
4-1-2-1-1
22
Габриэл
15
Делл'Орко
13
Россеттини
15
Лучионе
2
Донати
10
Петриччионе
23
Табанелли
77
Тахцидис
25
Фалько
15
Бабакар
3-5-2
1
Муссо
5
Троост-Эконг
17
Нуйтинк
87
Де Майо
7
Де Пауль
42
Фофана
17
Стригер Ларсен
8
Мандрагора
12
Сема
90
Несторовски
77
Окака-Чука
Остались в запасе
Лечче
Удинезе
4
Брайан Вера
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Фабио Ливерани
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
15
Уолес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
4
Брайан Вера
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
17
Диего Фариас
ЛВ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
15
Уолес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Лечче - Удинезе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
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