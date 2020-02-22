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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Удинезе
Болонья - Удинезе: обзор матча 22 февраля 2020
Болонья
22.02.2020, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
90+2'
Р. Паласио
33'
С. Окака-Чука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Удинезе
ГОЛ! 1:1!
Р. Паласио
Пас отдал
Т. Томиясу
90'
+2
84'
Желтая карточка
С. Окака-Чука
51'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
Желтая карточка
И. Мбайе
51'
33'
ГОЛ! 0:1!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Р. Де Пауль
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Болонья
1
Себастьян Бреза
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
15
Уолес
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
4-2-4
1
Да Кошта
5
Томиясу
13
Бани
5
Данило
15
Мбайе
8
Домингес
15
Поли
8
Паласио
70
Сков Ольсен
99
Барроу
7
Орсолини
3-5-2
1
Муссо
5
Троост-Эконг
50
Бекао
17
Нуйтинк
7
Де Пауль
17
Стригер Ларсен
42
Фофана
8
Мандрагора
12
Сема
77
Окака-Чука
15
Ласанья
Остались в запасе
Болонья
Удинезе
1
Себастьян Бреза
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
15
Уолес
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
15
Уолес
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Болонья - Удинезе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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