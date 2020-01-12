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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Сассуоло
Удинезе - Сассуоло: обзор матча 12 января 2020
Удинезе
12.01.2020, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 19 тур
3 : 0
Завершен
Сассуоло
14'
С. Окака-Чука
68'
К. Сема
90+1'
Р. Де Пауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Сассуоло
ГОЛ! 3:0!
Р. Де Пауль
Пас отдал
С. Фофана
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
К. Сема
Пас отдал
С. Фофана
68'
ГОЛ! 1:0!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Р. Мандрагора
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
25
Хамед Траоре
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
3-5-2
1
Муссо
50
Бекао
5
Троост-Эконг
17
Нуйтинк
12
Сема
7
Де Пауль
8
Мандрагора
42
Фофана
17
Стригер Ларсен
77
Окака-Чука
15
Ласанья
4-3-2-1
47
Консильи
22
Тольян
67
Феррари
19
Романья
13
Рожерио
25
Траоре
4
Маньянелли
14
Мба Обьянг
31
Джуричич
13
Бога
9
Капуто
Остались в запасе
Удинезе
Сассуоло
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Удинезе - Сассуоло
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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