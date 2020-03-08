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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Фиорентина
Удинезе - Фиорентина: обзор матча 08 марта 2020
Удинезе
08.03.2020, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 0
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
44
Игор
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Фиорентина
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
18
Рашид Геззаль
ЦФ
3-5-2
1
Муссо
50
Бекао
5
Троост-Эконг
17
Нуйтинк
12
Сема
7
Де Пауль
18
Яяло
8
Мандрагора
17
Стригер Ларсен
77
Окака-Чука
90
Несторовски
4-4-1-1
1
Дронговски
14
Лирола
2
Пеццелла
4
Касерес
31
Миленкович
47
Бадель
8
Кастровилли
44
Игор
32
Дункан
14
Кьеза
28
Влахович
Остались в запасе
Удинезе
Фиорентина
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
71
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
18
Рашид Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
71
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
18
Рашид Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Удинезе - Фиорентина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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