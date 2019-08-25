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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Милан
Удинезе - Милан: обзор матча 25 августа 2019
Удинезе
25.08.2019, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 0
Завершен
Милан
72'
Р. Бекао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Милан
Замена
К. Сема
️️️️
Д. Пеццелла
81'
76'
Замена
И. Беннасер
️️️️
Л. Пакета
75'
Замена
Р. Леау
️️️️
С. Кастильехо
ГОЛ! 1:0!
Р. Бекао
Пас отдал
Р. Де Пауль
72'
Замена
И. Несторовски
️️️️
И. Пуссетто
71'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
С. Фофана
71'
60'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Ф. Борини
Желтая карточка
М. Яяло
45'
+5
44'
Желтая карточка
Ф. Борини
34'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
22'
Желтая карточка
Л. Пакета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Сусо
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Уолес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
72
Антонин Барак
АП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Милан
59
Маттео Сончин
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
4-4-1-1
1
Муссо
3
Пеццелла
5
Троост-Эконг
50
Бекао
33
Самир
18
Яяло
42
Фофана
8
Мандрагора
17
Стригер Ларсен
23
Пуссетто
15
Ласанья
4-1-3-2
1
Доннарумма
2
Калабрия
37
Мусаккио
26
Романьоли
13
Родригес
20
Чалханоглу
70
Кастильехо
11
Пакета
10
Сусо
16
Борини
9
Пентек
3
Пеццелла
12
Сема
12
Сема
3
Пеццелла
42
Фофана
7
Де Пауль
7
Де Пауль
42
Фофана
23
Пуссетто
90
Несторовски
90
Несторовски
23
Пуссетто
70
Кастильехо
27
Леау
27
Леау
70
Кастильехо
11
Пакета
10
Беннасер
10
Беннасер
11
Пакета
16
Борини
19
Кессье
19
Кессье
16
Борини
Остались в запасе
Удинезе
Милан
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
59
Маттео Сончин
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
59
Маттео Сончин
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Удинезе - Милан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Фабрицио Паскуа
(Тиволи)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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