Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Парма
Удинезе - Парма: обзор матча 01 сентября 2019
Удинезе
01.09.2019, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 3
Завершен
Парма
17'
К. Ласанья
43'
Жервиньо
59'
Р. Гальоло
75'
Р. Инглесе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Парма
Желтая карточка
Л. Теодорчик
90'
+3
86'
Желтая карточка
Эрнани
81'
Желтая карточка
А. Барилла
75'
ГОЛ! 1:3!
Р. Инглесе
Пас отдал
Жервиньо
59'
ГОЛ! 1:2!
Р. Гальоло
Пас отдал
Д. Кулушевски
43'
ГОЛ! 1:1!
Жервиньо
Пас отдал
Д. Кулушевски
ГОЛ! 1:0!
К. Ласанья
17'
6'
Желтая карточка
А. Грасси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
21
Деян Кулушевски
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
23
Эрнани
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
11
Али Малль
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
15
Уолес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
16
Гастон Бругман
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
3-5-2
1
Муссо
50
Бекао
5
Троост-Эконг
33
Самир
12
Сема
18
Яяло
8
Мандрагора
7
Де Пауль
17
Стригер Ларсен
15
Ласанья
90
Несторовски
4-4-1-1
55
Сепе
16
Лорини
2
Якопони
22
Алвеш
5
Гальоло
20
Барилла
33
Грасси
23
Эрнани
21
Кулушевски
27
Жервиньо
45
Инглесе
Остались в запасе
Удинезе
Парма
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
11
Али Малль
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
15
Уолес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
14
Янн Карамо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
11
Али Малль
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
15
Уолес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Удинезе - Парма
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
Все
Удинезе
Парма
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+