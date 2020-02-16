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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Верона
Удинезе - Верона: обзор матча 16 февраля 2020
Удинезе
16.02.2020, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 0
Завершен
Верона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Верона
Желтая карточка
У. Троост-Эконг
77'
59'
Желтая карточка
Д. Лазович
56'
Желтая карточка
М. Велозу
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
26
Валерио Верре
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Верона
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
3-5-2
1
Муссо
50
Бекао
5
Троост-Эконг
17
Нуйтинк
12
Сема
7
Де Пауль
8
Мандрагора
42
Фофана
17
Стригер Ларсен
15
Ласанья
77
Окака-Чука
4-4-2
16
Сильвестри
19
Фараони
22
Гюнтер
13
Ррахмани
3
Кумбула
32
Пессина
44
Велозу
4
Амрабат
26
Верре
16
Борини
88
Лазович
Остались в запасе
Удинезе
Верона
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Удинезе - Верона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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