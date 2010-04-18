Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Фернандо
Новости
Фернандо - новости
Завершил карьеру
3 марта 1992 (34)
#20 | Полузащитник
174 см | 66 кг
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Зобнин составил тройку игроков, которых вернул бы в «Спартак»
18 апреля
10
Чемпион России-2017 в составе «Спартака» пережил остановку сердца
3 марта
3
Фернандо не против вернуться в «Спартак»
2024.08.23 15:45
8
Фернандо прокомментировал конфликт России и Украины – он играл в обеих странах
2024.01.31 18:28
3
Фернандо объяснил, почему ушел из «Спартака» в 2019 году
2024.01.31 16:17
3
Фернандо готов вернуться в Россию
2023.06.17 19:43
4
Тимофеев назвал определяющих футболистов «Спартака» в чемпионском сезоне
2022.08.25 08:24
1
Суперлига. «Антальяспор» Шахина разгромил чемпиона. Фернандо забил, Кудряшов провел весь матч, Луис Адриано вышел в основе
2022.08.21 10:40
Суперлига. Гол и ассист Фернандо помогли «Антальяспору» разгромить «Гиресунспор». Сулейманов отыграл 67 минут, Кудряшов вышел на 69-й
2022.03.20 15:31
1
Суперлига. Экс-спартаковцы Кудряшов и Фернандо принесли «Антальяспору» победу над «Карагюмрюком»
2022.02.13 19:13
3
Фото
«Антальяспор» подписал контракт с экс-полузащитником «Спартака» Фернандо
2022.01.17 15:40
«Химки» не заинтересованы в Фернандо и Вагнере Лаве
2021.12.04 14:48
4
Фернандо заинтересован в возвращении в Россию
2021.11.21 11:15
6
Агент Фернандо: «Из «Спартака» предложений не поступало. В клубе нет места для иностранца из-за лимита»
2021.08.24 00:15
5
Агент Фернандо: «У нас были предварительные переговоры со «Спартаком»
2021.08.14 11:27
9
Агент Фернандо Де Фария: «Ждем предложения от «Спартака»
2021.08.07 18:35
6
Фетисов – о Фернандо: «Приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться»
2021.04.03 08:44
1
Агент: «Фернандо хочет вернуться в «Спартак»
2021.04.02 22:37
6
Промес: «Из чемпионского состава «Спартака» вернул бы Фернандо. В команде должны быть волшебники»
2021.03.05 12:59
3
Федун: «Трансферная кампания «Спартака» завершена. Возвращение Фернандо – ерунда»
2020.02.01 20:59
10
Журналист Сергей Егоров: «Не существует вероятности, при которой «Бейджин» не выкупит у «Спартака» Фернандо»
2020.01.11 15:25
6
«Спорт Экспресс»: нет юридических оснований для возвращения Фернандо в «Спартак»
2020.01.08 20:21
8
Журналист Егоров: «Бейджин Гуоань» не может отказаться от выкупа Фернандо
2020.01.02 13:34
12
Transfermarkt: Фернандо вернется в «Спартак». «Бейджин Гуоань» отказался от его выкупа
2020.01.02 10:20
22
Фернандо – о задержании водителя с наркотиками: «Лекарство предназначалось для моего тестя»
2019.09.08 19:15
3
Водитель экс-хавбека «Спартака» Фернандо арестован за провоз наркотиков в Россию
2019.09.03 08:44
15
Цорн: «Фернандо сам хотел уйти. За год в Китае он заработает столько, сколько в «Спартаке» за три»
2019.08.15 12:17
6
Широков – об уходе Луиса Адриано из «Спартака»: «Его давно можно было продать»
2019.08.02 07:04
7
Цорн – о трансфере Фернандо: «Для «Спартака» это историческая сделка – она вошла в топ-3 по объему вырученных денег»
2019.07.31 22:47
14
Видео
Фернандо: «Спартак» – моя семья. Тяжело говорить «до свидания»
2019.07.30 22:12
17
1
2
3
4
5
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
Видео
Мостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
Видео
Помощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
Видео
Талалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+