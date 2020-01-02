Transfermarkt: Фернандо вернется в «Спартак». «Бейджин Гуоань» отказался от его выкупа

«Бейджин Гуоань» не будет выкупать у «Спартака» полузащитника Фернандо за 9,6 миллиона евро.

По информации Transfermarkt, китайский клуб отказался от услуг бразильца в связи с возвращением из аренды испанца Хонатана Виеры.

В ближайшее время Фернандо вернется в «Спартак» или перейдет в другую команду.