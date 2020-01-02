Transfermarkt: Фернандо вернется в «Спартак». «Бейджин Гуоань» отказался от его выкупа

«Бейджин Гуоань» не будет выкупать у «Спартака» полузащитника Фернандо за 9,6 миллиона евро.
По информации Transfermarkt, китайский клуб отказался от услуг бразильца в связи с возвращением из аренды испанца Хонатана Виеры.
В ближайшее время Фернандо вернется в «Спартак» или перейдет в другую команду.
- «Бейджин Гуоань» в июле арендовал хавбека за 5,4 миллиона.
- За полгода Фернандо провел семь матчей и сделал одну голевую передачу.
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года.
Источник: Transfermarkt