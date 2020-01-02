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  • Transfermarkt: Фернандо вернется в «Спартак». «Бейджин Гуоань» отказался от его выкупа

Transfermarkt: Фернандо вернется в «Спартак». «Бейджин Гуоань» отказался от его выкупа

2 января 2020, 10:20
22

«Бейджин Гуоань» не будет выкупать у «Спартака» полузащитника Фернандо за 9,6 миллиона евро.

По информации Transfermarkt, китайский клуб отказался от услуг бразильца в связи с возвращением из аренды испанца Хонатана Виеры.

В ближайшее время Фернандо вернется в «Спартак» или перейдет в другую команду.

  • «Бейджин Гуоань» в июле арендовал хавбека за 5,4 миллиона.
  • За полгода Фернандо провел семь матчей и сделал одну голевую передачу.
  • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года.

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Спартак Бейджин Гуоань Фернандо
Комментарии (22)
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Aleksandr_1986_Spb_
1577951798
Я вооюще не понимаю зачем его отдавали...Для российского чемпионата сильный игрок, плюс Спартаку по стилю подходит...Один из творцов чемпионства... Если останется будет хорошо...
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serhio80
1577954544
На сколько я помню там не было опции не выкупить
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piligrim1986
1577954635
вопрос только в том, каким он вернется
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derrik2000
1577955423
Может быть и в Спартак вернётся. Или уйдёт в другой клуб. Возможно, что китайский. Пока что-то не прояснится глупо писать об этом, как свершившемся факте.
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RotBerg
1577956112
Китайский клуб выше уровнем Спартака. Вот о чем заголовок))
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Boeung777
1577956851
За полгода заработали 5 млн и игрока обратно? Не плохо, в Спартаке он смотрелся не плохо. Спартаку не помешает дядька в центре поля.
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giluxa1963
1577957594
заберите свое овно
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n0rd88
1577961240
даже в китайском чемпионате такие игроки просто не нужны,как можно изначально приобретать игрока такого уровня,это позор для спартака!!
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vka1970
1577974007
Очень интересно в какой форме вернётся Фернандо и сколько времени потребуется для возвращения его в строй.А так то футболист качественный и нам он точно не помешает.
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Hektor 84
1577976645
У точно в нынешней ситуации не помешает. А форму как раз на зимних сборах наберет.
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