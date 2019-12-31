Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    Transfermarkt: Фернандо вернется в «Спартак». «Бейджин Гуоань» отказался от его выкупа

    «Бейджин Гуоань» не будет выкупать у «Спартака» полузащитника Фернандо за 9,6 миллиона евро.

    По информации Transfermarkt, китайский клуб отказался от услуг бразильца в связи с возвращением из аренды испанца Хонатана Виеры.

    В ближайшее время Фернандо вернется в «Спартак» или перейдет в другую команду.

    • «Бейджин Гуоань» в июле арендовал хавбека за 5,4 миллиона.
    • За полгода Фернандо провел семь матчей и сделал одну голевую передачу.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:20
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1348

      Давид59 19 минут назад

      Предположу - из-за лишнего веса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +576

      Aleksandr_1986_Spb_ 19 минут назад

      Я вооюще не понимаю зачем его отдавали...Для российского чемпионата сильный игрок, плюс Спартаку по стилю подходит...Один из творцов чемпионства... Если останется будет хорошо...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    79445
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74968
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru