Фернандо – о задержании водителя с наркотиками: «Лекарство предназначалось для моего тестя»

Ничего себе ЛЕКАРСТВО!!! Тесть то оказывается... красавчик! Если бразильцы не знают и некому подсказать, то в России всем выписывают аскорбинку, - надо было в поликлинику сходить.
Экс-полузащитник «Спартака» Фернандо, перешедший летом в китайский «Бейджин Гуоань», прокомментировал задержание водителя Робсона Оливейры, который работал у футболиста до переезда из Москвы.
«Сразу после публикации новости о задержании Робсона Оливейры, я говорил, что это было лекарство, которое предназначалось для моего тестя. К тому же мы предоставили медицинскую карту, рецепт и паспорт моего тестя – все необходимое, чтобы доказать, что лекарство было необходимо именно ему», – заявил Фернандо.
- 46-летний бразилец был задержан по прилету в Домодедово 10 февраля.
- По его словам, таблетки предназначались для семьи Фернандо.
- Футболист с женой сказали полиции, что ничего не знают о привезенных Оливейрой препаратах.
- В анализах мужчины обнаружили следы кокаина. По версии следствия, бразилец провез запрещенные вещества для продажи.
Водитель экс-хавбека «Спартака» Фернандо арестован за провоз наркотиков в Россию
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