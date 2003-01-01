Фернандо – о задержании водителя с наркотиками: «Лекарство предназначалось для моего тестя»

Экс-полузащитник «Спартака» Фернандо, перешедший летом в китайский «Бейджин Гуоань», прокомментировал задержание водителя Робсона Оливейры, который работал у футболиста до переезда из Москвы.

«Сразу после публикации новости о задержании Робсона Оливейры, я говорил, что это было лекарство, которое предназначалось для моего тестя. К тому же мы предоставили медицинскую карту, рецепт и паспорт моего тестя – все необходимое, чтобы доказать, что лекарство было необходимо именно ему», – заявил Фернандо.

46-летний бразилец был задержан по прилету в Домодедово 10 февраля.

По его словам, таблетки предназначались для семьи Фернандо.

Футболист с женой сказали полиции, что ничего не знают о привезенных Оливейрой препаратах.

В анализах мужчины обнаружили следы кокаина. По версии следствия, бразилец провез запрещенные вещества для продажи.

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