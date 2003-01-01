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    Фернандо – о задержании водителя с наркотиками: «Лекарство предназначалось для моего тестя»

    Экс-полузащитник «Спартака» Фернандо, перешедший летом в китайский «Бейджин Гуоань», прокомментировал задержание водителя Робсона Оливейры, который работал у футболиста до переезда из Москвы.

    «Сразу после публикации новости о задержании Робсона Оливейры, я говорил, что это было лекарство, которое предназначалось для моего тестя. К тому же мы предоставили медицинскую карту, рецепт и паспорт моего тестя – все необходимое, чтобы доказать, что лекарство было необходимо именно ему», – заявил Фернандо.

    • 46-летний бразилец был задержан по прилету в Домодедово 10 февраля.
    • По его словам, таблетки предназначались для семьи Фернандо.
    • Футболист с женой сказали полиции, что ничего не знают о привезенных Оливейрой препаратах.
    • В анализах мужчины обнаружили следы кокаина. По версии следствия, бразилец провез запрещенные вещества для продажи.

    Водитель экс-хавбека «Спартака» Фернандо арестован за провоз наркотиков в Россию

    Источник: Globo Esporte

    Globo – бразильский телеканал, первая по величине португалоязычная телекоммуникационная компания в мире.

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +727

      DMитрий 30 минут назад

      Ничего себе ЛЕКАРСТВО!!! Тесть то оказывается... красавчик! Если бразильцы не знают и некому подсказать, то в России всем выписывают аскорбинку, - надо было в поликлинику сходить.

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