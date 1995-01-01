Водитель экс-хавбека «Спартака» Фернандо арестован за провоз наркотиков в Россию

Робсон Оливейра, работавший водителем у экс-полузащитника «Спартака» Фернандо, был арестован за провоз в Россию запрещенных веществ, сообщает Globo Esporte.

46-летний бразилец ждет суда уже полгода. По его словам, таблетки предназначались для семьи Фернандо. Футболист с женой сказали полиции, что ничего не знают о привезенных Оливейрой препаратах.

Оливейра был задержан вместе со своей подругой Симоной Баррос по прилету в Домодедово 10 февраля. В багаже пары обнаружили метадона гидрохлорид, запрещенный к обороту в России. 18 марта Оливейра приехал в аэропорт для дачи объяснений вместе с Фернандо и его супругой. После этого водителя задержали и отправили в СИЗО.В анализах мужчины обнаружили следы кокаина. По версии следствия, бразилец провез запрещенные вещества для продажи.

Российский адвокат, предоставленный Робсону, утверждает, что никто не может доказать, что мать жены Фернандо заказала лекарство для своего мужа Уильяма. По словам юриста, срок Оливейре может быть снижен до пяти лет, если он признает вину, в обратном случае ему грозит от 13 до 15 лет тюрьмы. Рассмотрение дела возобновится 8 октября в Домодедовском городском суде Московской области.