«Спартак» объявил об уходе Фернандо в «Бейджин Гуоань»

Финальная распродажа Федуна
«Спартак» сообщил о договоренности с «Бейджин Гуоань» по трансферу полузащитника Фернандо.
«ФК «Спартак-Москва» благодарит игрока за яркий след, оставленный в истории нашего клуба, и за тот позитив, который он каждый день дарил окружающим. Спасибо, Фернандо! Удачи в Пекине!» – говорится в заявлении клуба, опубликованном на официальном сайте.
По информации «Спорт-Экспресса», сумма сделки составит 15 миллионов евро, а зарплата самого бразильца вырастет с 2,8 до 4,5 миллиона в год.
- Фернандо выступал за «Спартак» с июля 2016 года.
- С тех пор он провел 98 матчей, забил 12 голов и сделал десять результативных передач.
- Его рыночная стоимость – 11,5 миллиона евро.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 30 июля 2019 г.