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    «Спартак» объявил об уходе Фернандо в «Бейджин Гуоань»

    «Спартак» сообщил о договоренности с «Бейджин Гуоань» по трансферу полузащитника Фернандо.

    «ФК «Спартак-Москва» благодарит игрока за яркий след, оставленный в истории нашего клуба, и за тот позитив, который он каждый день дарил окружающим. Спасибо, Фернандо! Удачи в Пекине!» – говорится в заявлении клуба, опубликованном на официальном сайте.

    По информации «Спорт-Экспресса», сумма сделки составит 15 миллионов евро, а зарплата самого бразильца вырастет с 2,8 до 4,5 миллиона в год.

    • Фернандо выступал за «Спартак» с июля 2016 года.
    • С тех пор он провел 98 матчей, забил 12 голов и сделал десять результативных передач.
    • Его рыночная стоимость – 11,5 миллиона евро.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии15
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      Рейтинг: +416

      SpartakSpartakSpartak 25 секунд назад

      Финальная распродажа Федуна

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5449

      piligrim1986 12 минут назад

      уууааааааааааахахахаха))) когда же объявят об уходе кононова))))))
      кто ж играть будет? мирзав и мелкадза?
      хотя с другой стороны, при такой трансферной политике уже и неудобно с кононова спрашивать....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      ussr064 18 минут назад

      Не удивлюсь если даже будем ниже 6 места,,,,,Тренер не знает что делать,,,,Руководство распродаёт состав беря более слабых игроков чем были,,,,И что задумал Федун????

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11297

      ВетеR 20 минут назад

      Фернандо : Всю жизнь мечтал играть в Китае !)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +789

      Romantic2010 22 минуты назад

      Надо на что - то оплачивать Ларсона и Шюррле=)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +587

      andrebest4 22 минуты назад

      Молодец. Заработает хоть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1801

      uBaH_ 24 минуты назад

      Конченые аутисты в руководстве

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +10518

      slavutiq70 26 минут назад

      Сделка конечно выгодная(учитывая и возраст и то что перестал выкладываться),,,,,но одно но,,,,Продали выгодно Антоху,,Зе,,,,,,сейчас Фернандо а кто на замену????Понсе?????пока только непонятный Понсе,,

      3
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      Рейтинг: +38

      BARAB2010 26 минут назад

      Замечательно, браво Пердун теперь осталось дело за Адриано.Ну и нормально не чего нам делать в еврокубках.Наше место какое сейчас занимаем.Кононов матч с Динамо будем считать ты уже слил, поэтому осталось тебе держаться на плаву совсем немного.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4625

      BRO_football 28 минут назад

      Теперь ждём исполнения предсказания игрока Сочи Никиты Бурмистрова: «Спартак» сегодня – не гранд. Убери оттуда Фернандо – и получится команда второй восьмерки»

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1012

      Фан666 > BRO_football 26 минут назад

      Скорее всего всё-таки седьмая

      0
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