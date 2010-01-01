«Спартак» объявил об уходе Фернандо в «Бейджин Гуоань»

«Спартак» сообщил о договоренности с «Бейджин Гуоань» по трансферу полузащитника Фернандо.

«ФК «Спартак-Москва» благодарит игрока за яркий след, оставленный в истории нашего клуба, и за тот позитив, который он каждый день дарил окружающим. Спасибо, Фернандо! Удачи в Пекине!» – говорится в заявлении клуба, опубликованном на официальном сайте.

По информации «Спорт-Экспресса», сумма сделки составит 15 миллионов евро, а зарплата самого бразильца вырастет с 2,8 до 4,5 миллиона в год.

Фернандо выступал за «Спартак» с июля 2016 года.

С тех пор он провел 98 матчей, забил 12 голов и сделал десять результативных передач.

Его рыночная стоимость – 11,5 миллиона евро.