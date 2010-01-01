«СЭ»: «Спартак» согласился продать Фернандо в «Бейджин Гуоань» за 15 миллионов

В ближайшие дни полузащитник Фернандо перейдет из «Спартака» в «Бейджин Гуоань», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, московский клуб принял предложение по трансферу бразильца в размере 15 миллионов евро.

Зарплата 27-летнего футболиста после переезда в Китай вырастет до 4,5 миллиона евро в год. Сейчас хавбек зарабатывает 2,8 миллиона.