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    «СЭ»: «Спартак» согласился продать Фернандо в «Бейджин Гуоань» за 15 миллионов

    В ближайшие дни полузащитник Фернандо перейдет из «Спартака» в «Бейджин Гуоань», сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, московский клуб принял предложение по трансферу бразильца в размере 15 миллионов евро.

    Зарплата 27-летнего футболиста после переезда в Китай вырастет до 4,5 миллиона евро в год. Сейчас хавбек зарабатывает 2,8 миллиона.

    • Фернандо выступал за «Спартак» с июля 2016 года.
    • С тех пор он провел 98 матчей, забил 12 голов и сделал десять результативных передач.
    • Его рыночная стоимость – 11,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +28

      BARAB2010 55 минут назад

      Даже не надо позориться в ЛЕ.Пусть сразу сливают Тану и хоть сразу пиджак пойдёт на х..Не команда,а позорище.Меня зовут ехать на Динамо да на кой чёрт мне это болото смотреть.Всю команду растрепали,не игры не результата.Все игроки деградируют(Зобнин, Фернандо,Адриано и т.д.)Чего тут сказать,ждали 16 лет и ещё подождём.Такой видимо дивиз у Педуна,его всё наверное устраивает раз всех игроков распродаёт.Накипело просто пздц....

      1
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      Рейтинг: +1594

      Леха из Твери > BARAB2010 31 минуту назад

      Шюрле придет, порядок наведет.

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      Рейтинг: +610

      Alekxei Z. 59 минут назад

      За 15 -правильное решение !!! Вы что не видите , что все леги после чемпионского сезона х... положили на игру ? Глупый , но совсем не жадный , Федун поднял им ЗП немеренно и они отблагодарили...Надо наигрывать новую амбициозную команду. Голодную до побед . Цорн всё делает верно.
      Вот где бы тренера урвать , а то с этим все деградируют.
      За два года Фернандо не узнать , так что правильное решение !!!

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      Рейтинг: +4787

      _Marqella_ 1 час назад

      Хорошая новость...

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      Рейтинг: +276

      Сенситив 1 час назад

      ну, Федуну деньги ближе, а с ним, могли бы и за медали побороца, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +5997

      ivanthebest 1 час назад

      Писда рулю!!! Я не понимаю чего добивается Федун, но команде приходит конец. Одно дело разогнать Ромашку и совсем другое раздать качественных игроков из команды за, внимание 30 лямов в совокупности!!! и приобрести на их место фиг знает кого за копейки. Я бы ещё понял, если деньги были космические, но нет. Конечно надежда умирает последней, но есть стойкое ощущение, что и ей в ближайшее время в отношении Спартака может прийти писда.

      4
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      Рейтинг: +20032

      gol_kak_sokol > ivanthebest 1 час назад

      Просто Федун готовится сбросить выхолощенный клуб на болельщиков, как обещал.

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      Рейтинг: +5997

      ivanthebest > gol_kak_sokol 1 час назад

      За такие подарки обычно дают в бороду без разбора...

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