«СЭ»: «Спартак» согласился продать Фернандо в «Бейджин Гуоань» за 15 миллионов

Даже не надо позориться в ЛЕ.Пусть сразу сливают Тану и хоть сразу пиджак пойдёт на х..Не команда,а позорище.Меня зовут ехать на Динамо да на кой чёрт мне это болото смотреть.Всю команду растрепали,не игры не результата.Все игроки деградируют(Зобнин, Фернандо,Адриано и т.д.)Чего тут сказать,ждали 16 лет и ещё подождём.Такой видимо дивиз у Педуна,его всё наверное устраивает раз всех игроков распродаёт.Накипело просто пздц....
В ближайшие дни полузащитник Фернандо перейдет из «Спартака» в «Бейджин Гуоань», сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, московский клуб принял предложение по трансферу бразильца в размере 15 миллионов евро.
Зарплата 27-летнего футболиста после переезда в Китай вырастет до 4,5 миллиона евро в год. Сейчас хавбек зарабатывает 2,8 миллиона.
- Фернандо выступал за «Спартак» с июля 2016 года.
- С тех пор он провел 98 матчей, забил 12 голов и сделал десять результативных передач.
- Его рыночная стоимость – 11,5 миллиона евро.