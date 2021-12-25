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    «Антальяспор» подписал контракт с экс-полузащитником «Спартака» Фернандо

    Бывший полузащитник «Спартака» Фернандо перешел в «Антальяспор» на правах свободного агента.

    Контракт бразильца с турецким клубом рассчитан до лета 2023 года.

    • Последним клубом Фернандо был китайский «Бэйцзинь Гоань». С лета бразилец был свободным агентом.
    • 29-летний игрок брал чемпионство со «Спартаком».
    • Сейчас Фернандо стоит 3 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Антальяспора»

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