«Антальяспор» подписал контракт с экс-полузащитником «Спартака» Фернандо

Бывший полузащитник «Спартака» Фернандо перешел в «Антальяспор» на правах свободного агента.
Контракт бразильца с турецким клубом рассчитан до лета 2023 года.
- Последним клубом Фернандо был китайский «Бэйцзинь Гоань». С лета бразилец был свободным агентом.
- 29-летний игрок брал чемпионство со «Спартаком».
- Сейчас Фернандо стоит 3 миллиона евро.
Hoş Geldin Fernando Lucas Martins!Kulübümüz Fernando Lucas Martins ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/Ix5DTexJKS— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) January 17, 2022