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    Промес: «Из чемпионского состава «Спартака» вернул бы Фернандо. В команде должны быть волшебники»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, какого футболиста вернул бы в команду из чемпионского состава.

    — Я грустил, когда читал негативные новости про «Спартак». Один за другим уходили Зе Луиш, Фернандо, Луис Адриано. Но так бывает всегда: каждый топ-клуб переживает взлеты и падения, смены поколений.

    Сейчас у «Спартака» много новых лиц, которые должны стать новой командой, способной забраться на вершину. А я приехал, чтобы помочь в этом.

    — Если бы ты мог вернуть в «Спартак» одного игрока из чемпионского состава, кого бы выбрал?

    — Одного? Так нечестно! Но пусть будет Фернандо. Думаю, его удары со штрафных нам бы точно пригодились. Очень важно, когда при счете 0:0 кто-то способен сотворить чудо: бах! — и ты выиграл! В команде должны быть волшебники.

    — Кстати, «Спартак» уже два года не забивал прямыми ударами со штрафных…

    — Что?! Это нужно срочно исправлять. Буду отрабатывать удары на тренировках.

    • Фернандо играл за «Спартак» с 2016 по 2019-й год.
    • Сейчас Фернандо играет за китайский «Бейджин Гуоань».

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +14035

      alarm 4 часа назад

      зулус о зулусах. пц, как же стыдно за спартак.

      -1
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      Рейтинг: +3492

      ziborock > alarm 17 минут назад

      Стыдно, когда у Дзюбы видно!)))

      0
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      Рейтинг: +7725

      NewLife 5 часов назад

      Согласен с Антохой ! Сколько штрафных с "убойных" позиций Спартак уже загубил ! Джикию не подпускать к штрафным, Ларссон бьет нестабильно, теперь давайте бить Промесу.

      2
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      Рейтинг: +8499

      Hektor 84 6 часов назад

      Хорошо хоть не глушака)))

      3
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      Рейтинг: +7488

      Puddle 7 часов назад

      а как же Глушаков и Ананидзе? гы-гы-гы

      3
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      Рейтинг: -1212

      Бoрат > Puddle 5 часов назад

      Пусть Де Зеув и они останутся с тобой , будешь долгими зимними ночами " общаться " с ними . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +7488

      Puddle > Бoрат 3 часа назад

      нах послан, гей

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      Рейтинг: +2478

      lordmrv > Бoрат 2 часа назад

      Гля как Паддла на тебя разбрехалась))) Не зли, куснет или соснет не дай Бог.

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      Рейтинг: -1212

      Бoрат > lordmrv 1 час назад

      Собака , что лает - не кусает , а вот лизать он любит. Гыгыгы .

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