Промес: «Из чемпионского состава «Спартака» вернул бы Фернандо. В команде должны быть волшебники»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, какого футболиста вернул бы в команду из чемпионского состава.

— Я грустил, когда читал негативные новости про «Спартак». Один за другим уходили Зе Луиш, Фернандо, Луис Адриано. Но так бывает всегда: каждый топ-клуб переживает взлеты и падения, смены поколений.

Сейчас у «Спартака» много новых лиц, которые должны стать новой командой, способной забраться на вершину. А я приехал, чтобы помочь в этом.

— Если бы ты мог вернуть в «Спартак» одного игрока из чемпионского состава, кого бы выбрал?

— Одного? Так нечестно! Но пусть будет Фернандо. Думаю, его удары со штрафных нам бы точно пригодились. Очень важно, когда при счете 0:0 кто-то способен сотворить чудо: бах! — и ты выиграл! В команде должны быть волшебники.

— Кстати, «Спартак» уже два года не забивал прямыми ударами со штрафных…

— Что?! Это нужно срочно исправлять. Буду отрабатывать удары на тренировках.