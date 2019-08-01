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    Широков – об уходе Луиса Адриано из «Спартака»: «Его давно можно было продать»

    Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал уход из московского клуба форвардов Луиса Адриано и Зе Луиша, а также отметил важность полузащитника Фернандо.

    «Из тех, кто ушел из «Спартака», системообразующий игрок один – Фернандо. Луис Адриано, его давно можно было продать. Так, как он играет, и я, наверное, в принципе, могу: играя центрального нападающего, он постоянно открывается назад. Что это за нападающий такой? Тем более центральный, который должен открываться вперед. Если была такая возможность, давно надо было его продать

    Зе Луиш. Да, то, что его потеряли, – это проблема для «Спартака». Но я так скажу: по тому, как играет «Спартак», потеря Фернандо не просто проблема, а огромная проблема. Если не будет Фернандо, я вообще не знаю, кто у них будет мяч разыгрывать.

    А в какой футбол играет «Спартак», я затрудняюсь ответить. По первым трем турам тяжело сказать. Если весной еще были периодические проблески какого-то футбола – где-то тайм играли, где-то чуть больше тайма – то в первых трех турах если минут 15 в каком-то из матчей было, то это уже хорошо», – заявил Широков.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +4277

      Агасфер 18 минут назад

      А кто оставшиеся,в сравнение с ушедшими? В микроскоп не видно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2387

      paracetamol 1 час назад

      Рома прав. Без Фернандо свиням кердык!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5495

      piligrim1986 2 часа назад

      банана, банана мама....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17326

      Боцман59rus 2 часа назад

      Ты криваногая шаболда и на сотую долю не стоишь таланта и мастерства Адриан, а уж по человеческим качествам и подавно рядом не стоял...
      #бананамама ... епта.))))

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