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Суперлига. Гол и ассист Фернандо помогли «Антальяспору» разгромить «Гиресунспор». Сулейманов отыграл 67 минут, Кудряшов вышел на 69-й

«Антальяспор» в 30-м туре чемпионата Турции оказалась сильнее «Гиресунспора». Голом и результативным пасом у хозяев отметился чемпион России в составе «Спартака» Фернандо.

Нападающий «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов вышел в старте и отыграл 67 минут. У «Антальяспора» на 69-й минуте на замену вышел российский защитник Федор Кудряшов.

Обе команды идут в середине таблицы – вне зон вылета и еврокубков.

Турция. Суперлига. 30-й тур

Антальяспор – Гиресунспор – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сары, 5; 2:0 – Синик, 62; 2:1 – Гюмюшкая, 66 (с пенальти); 3:1 – Фернандо, 81; 4:1 – Налдо, 90+5.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +6868

    R_a_i_n 40 минут назад

    как нам его не хватает

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