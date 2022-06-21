Бакаев рассказал, как поддержал брата Солтмурада после вылета «Рубина» в ФНЛ

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о вылете брата Солтмурада Бакаева из РПЛ вместе с «Рубином».

«Первые два дня ничего ему не писал. Потом сказал: «Надо работать, всe будет хорошо». Это действительно непростой момент и для него, и для клуба. Но всe обязательно наладится.

Чего не хватило «Рубину»? Пары очков. А большего я и не знаю, потому как не любитель лезть с вопросами: «Что там у вас внутри команды?». Ни я, ни брат так не делаем», — сказал Бакаев.

«Рубин» сыграет в ФНЛ впервые с 2002 года.

Казанцы стартуют матчем против «Родины» Дмитрия Парфенова.

Команду продолжит тренировать Леонид Слуцкий.

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