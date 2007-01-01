Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

«Вопрос заморожен». «Матч ТВ» – о трансляциях АПЛ в следующем сезоне

Директор по цифровому развитию «Матч ТВ» Александр Фролов рассказал о ситуации с показом в эфире телеканала матчей АПЛ и других иностранных турниров.

«Должна летом стартовать английская Премьер-лига – ключевое футбольное событие, самое любимое нашими зрителями.

На сегодняшний день они приостановили свою дистрибуцию в Россию, пока трансляция лиги под вопросом. Никакой официальной информации о конечной приостановке нет, вопрос заморожен.

Если у нас будут права, то мы обязательно будем показывать все. Например, предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре, мы планируем показывать. Пока запретов не было.

Сейчас мы потеряли Кубок Англии, Кубок английской лиги, чемпионаты Португалии, Франции, Шотландии. На их трансляцию на сегодняшний день у нас нет прав. Мы также потеряли «Формулу-1».

Для нас это было довольно болезненно, но это не было ключевым видом контента. Все же российский зритель в первую очередь хочет видеть российский спорт, российских спортсменов и зарубежные мероприятия с участием российских спортсменов.

Поэтому, если сейчас наши спортсмены не выступают за рубежом, то и интереса к этим спортивным мероприятиям нет. В частности, прошедший чемпионат мира по хоккею – яркое тому доказательство. Отменили участие сборной России и смотрение этого мероприятия очень сильно упало.

Для нас сейчас тот самый момент, когда лучше времени для развития российского спорта не найти. Во всех индустриях мы видим импортозамещение, здесь то же самое. Нам есть что развивать и показывать в России», – заявил Фролов.

  • Ранее АПЛ приостановила контракт с вещателем Okko.
  • Контракт «Матч ТВ» с Премьер-лигой рассчитан на 6 лет.
  • Сделка с российским вещателем оценивалась с 43 миллиона фунтов.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Эриксен и Тимбер отказали «МЮ». Клуб сосредоточился на трансфере де Йонга
Роналду жалеет, что ушел из «Ювентуса». Он готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения 3
«Челси» и «Интер» не могут согласовать аренду Лукаку. Разногласия возникли из-за 3 миллионов
Источник: ТАСС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:57
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +852

    fakeid 33 минуты назад

    лядь, я понимаю санкции, типа не ввозить в рф всякое технологичное, чипы там всякие, которые могут использовать военные. или прочее, что может пригодиться в спецоперации. но запретить смотреть футбол - это уже какая-то агония гейропы. уже не знают, как изъе*нуться, что бы ещё такого запретить. как вообще это может повлиять на нынешние события? сами себе в ногу стреляют, недополучат денег - зато не дадим русским смотреть футбол! пздц.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11