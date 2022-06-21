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  • «Вопрос заморожен». «Матч ТВ» – о трансляциях АПЛ в следующем сезоне

«Вопрос заморожен». «Матч ТВ» – о трансляциях АПЛ в следующем сезоне

21 июня 2022, 16:57
2

Директор по цифровому развитию «Матч ТВ» Александр Фролов рассказал о ситуации с показом в эфире телеканала матчей АПЛ и других иностранных турниров.

«Должна летом стартовать английская Премьер-лига – ключевое футбольное событие, самое любимое нашими зрителями.

На сегодняшний день они приостановили свою дистрибуцию в Россию, пока трансляция лиги под вопросом. Никакой официальной информации о конечной приостановке нет, вопрос заморожен.

Если у нас будут права, то мы обязательно будем показывать все. Например, предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре, мы планируем показывать. Пока запретов не было.

Сейчас мы потеряли Кубок Англии, Кубок английской лиги, чемпионаты Португалии, Франции, Шотландии. На их трансляцию на сегодняшний день у нас нет прав. Мы также потеряли «Формулу-1».

Для нас это было довольно болезненно, но это не было ключевым видом контента. Все же российский зритель в первую очередь хочет видеть российский спорт, российских спортсменов и зарубежные мероприятия с участием российских спортсменов.

Поэтому, если сейчас наши спортсмены не выступают за рубежом, то и интереса к этим спортивным мероприятиям нет. В частности, прошедший чемпионат мира по хоккею – яркое тому доказательство. Отменили участие сборной России и смотрение этого мероприятия очень сильно упало.

Для нас сейчас тот самый момент, когда лучше времени для развития российского спорта не найти. Во всех индустриях мы видим импортозамещение, здесь то же самое. Нам есть что развивать и показывать в России», – заявил Фролов.

  • Ранее АПЛ приостановила контракт с вещателем Okko.
  • Контракт «Матч ТВ» с Премьер-лигой рассчитан на 6 лет.
  • Сделка с российским вещателем оценивалась с 43 миллиона фунтов.

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Источник: ТАСС
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
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paracetamol
1655833499
Нахр эти чемпы нужны? Я не понимаю, зачем надо тратить валюту на поддержку гонораров ч.ж. макак?
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житель СПб
1655904039
Вообще интересно - как звучит контракт? Можно ли его так расторгать и не нести ответственность? Это ведь не ракеты, не продукция двойного назначения. Это действительно из области запрета Чайковского...
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