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    Цорн: «Фернандо сам хотел уйти. За год в Китае он заработает столько, сколько в «Спартаке» за три»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в блоге «КраСава» на YouTube рассказал, почему клуб решил продать Зе Луиша, Луиса Адриано и Фернандо.

    «У нас есть трансферный комитет. Мы не прошли в Лигу чемпионов, а бюджет — это же не бездонная бочка. У кого-то да, у нас — нет. Надо зарабатывать. Было понятно, что чемпионский состав свой пик пережил, надо было омолаживать команду. На мой взгляд, он был слишком дорогой для нас. Хотели разгрузить бюджет, продать хорошо и купить подешевле. Несмотря на Тиля, который стал рекордной покупкой.

    Фернандо и Адриано ушли поздно. Задача была такая, что их продавать, только если будет хорошее предложение. Все-таки это ценные игроки для «Спартака», а Фернандо, на мой взгляд, был одним из самых талантливых игроков команды. Получили хорошие деньги – 15 миллионов. Это топ-3 продаж «Спартака». И игрок сам хотел уйти. Он сам пришел и сказал, что у него хорошее предложение из Китая, что он там за год заработает столько, сколько в «Спартаке» за три», — сказал Цорн.

    В конце июля «Спартак» объявил об уходе Фернандо в «Бейджин Гуоань».

    • Фернандо выступал за «Спартак» с июля 2016 года.
    • С тех пор он провел 98 матчей, забил 12 голов и сделал десять результативных передач.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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