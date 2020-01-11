Журналист Сергей Егоров: «Не существует вероятности, при которой «Бейджин» не выкупит у «Спартака» Фернандо»

Полузащитник «Бейджин Гуоань» Фернандо не вернется в «Спартак».

«Ситуация по Фернандо становится понятнее. На футбольном рынке говорят о том, что бразилец еще летом при переходе из «Спартака» в китайский клуб подписал два контракта – на период аренды, и на период полноценного последующего трансфера, который должен быть активирован зимой.

Условия трудового договора с «Бейджин Гуоань» согласованы на весь период пребывания Фернандо в Китае. То есть уверенность «Спартака» в том, что вариантов, когда китайский клуб игрока не выкупает, не существует и основана на этом контракте. А также на условиях прописанного в трансферном контракте выкупа прав на игрока в зимнее трансферное окно», – написал журналист Сергей Егоров.

«Бейджин Гуоань» в июле арендовал хавбека за 5,4 млн евро

За полгода Фернандо провел семь матчей и сделал одну голевую передачу.

Сумма выкупа бразильца – 9,6 млн евро.

«Спорт Экспресс»: нет юридических оснований для возвращения Фернандо в «Спартак»