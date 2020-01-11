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  • Журналист Сергей Егоров: «Не существует вероятности, при которой «Бейджин» не выкупит у «Спартака» Фернандо»

Журналист Сергей Егоров: «Не существует вероятности, при которой «Бейджин» не выкупит у «Спартака» Фернандо»

11 января 2020, 15:25
6

Полузащитник «Бейджин Гуоань» Фернандо не вернется в «Спартак».

«Ситуация по Фернандо становится понятнее. На футбольном рынке говорят о том, что бразилец еще летом при переходе из «Спартака» в китайский клуб подписал два контракта – на период аренды, и на период полноценного последующего трансфера, который должен быть активирован зимой.

Условия трудового договора с «Бейджин Гуоань» согласованы на весь период пребывания Фернандо в Китае. То есть уверенность «Спартака» в том, что вариантов, когда китайский клуб игрока не выкупает, не существует и основана на этом контракте. А также на условиях прописанного в трансферном контракте выкупа прав на игрока в зимнее трансферное окно», – написал журналист Сергей Егоров.

  • «Бейджин Гуоань» в июле арендовал хавбека за 5,4 млн евро
  • За полгода Фернандо провел семь матчей и сделал одну голевую передачу.
  • Сумма выкупа бразильца – 9,6 млн евро.

«Спорт Экспресс»: нет юридических оснований для возвращения Фернандо в «Спартак»

Источник: телеграм журналиста Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Азия Бейджин Гуоань Спартак Фернандо
Комментарии (6)
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giluxa1963
1578746917
Надо же свинки китайцев кинули
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vka1970
1578767734
Жаль. Хороший игрок и профессионал. Надеялся, что всё таки вероятность есть и Тед его реанимирует. Что ж тогда удачи тебе Фернандо.
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NEONFOL
1578836387
теперь он фер нан дынь)))))
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zigbert
1578841550
Как бы Фернандо не потерял свой уровень. Хотя китайцы очень расчетливые и не захотят терять на нем деньги.
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