Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Журналист Сергей Егоров: «Не существует вероятности, при которой «Бейджин» не выкупит у «Спартака» Фернандо»

    Полузащитник «Бейджин Гуоань» Фернандо не вернется в «Спартак».

    «Ситуация по Фернандо становится понятнее. На футбольном рынке говорят о том, что бразилец еще летом при переходе из «Спартака» в китайский клуб подписал два контракта – на период аренды, и на период полноценного последующего трансфера, который должен быть активирован зимой.

    Условия трудового договора с «Бейджин Гуоань» согласованы на весь период пребывания Фернандо в Китае. То есть уверенность «Спартака» в том, что вариантов, когда китайский клуб игрока не выкупает, не существует и основана на этом контракте. А также на условиях прописанного в трансферном контракте выкупа прав на игрока в зимнее трансферное окно», – написал журналист Сергей Егоров.

    • «Бейджин Гуоань» в июле арендовал хавбека за 5,4 млн евро
    • За полгода Фернандо провел семь матчей и сделал одну голевую передачу.
    • Сумма выкупа бразильца – 9,6 млн евро.

    «Спорт Экспресс»: нет юридических оснований для возвращения Фернандо в «Спартак»

    Источник: телеграм журналиста Сергея Егорова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:25
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1692

      giluxa1963 14 минут назад

      Надо же свинки китайцев кинули

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    80640
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75091
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru