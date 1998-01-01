«Спорт Экспресс»: нет юридических оснований для возвращения Фернандо в «Спартак»

Для китайцев это не деньги. Раз по контракту обязаны, значит выкупят. В то время как для Спартака как раз наоборот, скорее было бы лучше возвращение Фернандо в команду, потому что достойной замены игроку середины поля, умеющему выдавать филигранно точные пасы в атаку и еще лучше исполнять штрафные, так и не было найдено.
Полузащитник «Бейджин Гуоань» Фернандо не вернется в «Спартак».
По информации источника, юридических оснований не выкупать бразильского хавбека после окончания аренды у китайской стороны нет. Пекинская команда должна в обязательном порядке выплатить «Спартаку» оставшиеся 9 миллионов евро, тогда как аренда бразильца стоила более 5-ти миллионов.
Отмечается, что в соглашении есть пункт, согласно которому аренда становится полноценным трансфером, если Фернандо сыграет хотя бы по одной минуте в двух матчах за «Бэйцзин», в то время как бразилец провел семь игр.
- «Бейджин Гуоань» в июле арендовал хавбека за 5,4 миллиона.
- За полгода Фернандо провел семь матчей и сделал одну голевую передачу.
- Сумма выкупа бразильца – 9,6 миллиона.
Журналист Егоров: «Бейджин Гуоань» не может отказаться от выкупа Фернандо