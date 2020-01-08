«Спорт Экспресс»: нет юридических оснований для возвращения Фернандо в «Спартак»

Полузащитник «Бейджин Гуоань» Фернандо не вернется в «Спартак».

По информации источника, юридических оснований не выкупать бразильского хавбека после окончания аренды у китайской стороны нет. Пекинская команда должна в обязательном порядке выплатить «Спартаку» оставшиеся 9 миллионов евро, тогда как аренда бразильца стоила более 5-ти миллионов.

Отмечается, что в соглашении есть пункт, согласно которому аренда становится полноценным трансфером, если Фернандо сыграет хотя бы по одной минуте в двух матчах за «Бэйцзин», в то время как бразилец провел семь игр.

«Бейджин Гуоань» в июле арендовал хавбека за 5,4 миллиона.

За полгода Фернандо провел семь матчей и сделал одну голевую передачу.

Сумма выкупа бразильца – 9,6 миллиона.

Журналист Егоров: «Бейджин Гуоань» не может отказаться от выкупа Фернандо