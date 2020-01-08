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  • «Спорт Экспресс»: нет юридических оснований для возвращения Фернандо в «Спартак»

«Спорт Экспресс»: нет юридических оснований для возвращения Фернандо в «Спартак»

8 января 2020, 20:21
8

Полузащитник «Бейджин Гуоань» Фернандо не вернется в «Спартак».

По информации источника, юридических оснований не выкупать бразильского хавбека после окончания аренды у китайской стороны нет. Пекинская команда должна в обязательном порядке выплатить «Спартаку» оставшиеся 9 миллионов евро, тогда как аренда бразильца стоила более 5-ти миллионов.

Отмечается, что в соглашении есть пункт, согласно которому аренда становится полноценным трансфером, если Фернандо сыграет хотя бы по одной минуте в двух матчах за «Бэйцзин», в то время как бразилец провел семь игр.

  • «Бейджин Гуоань» в июле арендовал хавбека за 5,4 миллиона.
  • За полгода Фернандо провел семь матчей и сделал одну голевую передачу.
  • Сумма выкупа бразильца – 9,6 миллиона.

Журналист Егоров: «Бейджин Гуоань» не может отказаться от выкупа Фернандо

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Азия Спартак Бейджин Гуоань Фернандо
Комментарии (8)
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oyabun
1578506380
Для китайцев это не деньги. Раз по контракту обязаны, значит выкупят. В то время как для Спартака как раз наоборот, скорее было бы лучше возвращение Фернандо в команду, потому что достойной замены игроку середины поля, умеющему выдавать филигранно точные пасы в атаку и еще лучше исполнять штрафные, так и не было найдено.
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loko-the_best
1578520476
Обойти любой договор можно. Могут же договориться, чтобы китайцы перевели 9,6 миллиона, а потом Спартак купил его обратно за эти же 9,6 миллиона.
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Рубинище
1578556890
Даже в Китае он не нужен-хорошо отделались. Вот Зе зря продали. А Таких ленивых Фернандо полно.
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vka1970
1578565142
Жаль. Качественный футболист. Ленивый, но качественный.
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zigbert
1578598578
Для Спартака может еще пригодился бы. Его минус -отсутствие скорости. А так ему цены бы не было и продавать конечно же не стали бы. Да и китайцы за него заплатили прилично.
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