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    «Спорт Экспресс»: нет юридических оснований для возвращения Фернандо в «Спартак»

    Полузащитник «Бейджин Гуоань» Фернандо не вернется в «Спартак».

    По информации источника, юридических оснований не выкупать бразильского хавбека после окончания аренды у китайской стороны нет. Пекинская команда должна в обязательном порядке выплатить «Спартаку» оставшиеся 9 миллионов евро, тогда как аренда бразильца стоила более 5-ти миллионов.

    Отмечается, что в соглашении есть пункт, согласно которому аренда становится полноценным трансфером, если Фернандо сыграет хотя бы по одной минуте в двух матчах за «Бэйцзин», в то время как бразилец провел семь игр.

    • «Бейджин Гуоань» в июле арендовал хавбека за 5,4 миллиона.
    • За полгода Фернандо провел семь матчей и сделал одну голевую передачу.
    • Сумма выкупа бразильца – 9,6 миллиона.

    Журналист Егоров: «Бейджин Гуоань» не может отказаться от выкупа Фернандо

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21433

      oyabun 1 час назад

      Для китайцев это не деньги. Раз по контракту обязаны, значит выкупят. В то время как для Спартака как раз наоборот, скорее было бы лучше возвращение Фернандо в команду, потому что достойной замены игроку середины поля, умеющему выдавать филигранно точные пасы в атаку и еще лучше исполнять штрафные, так и не было найдено.

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