Журналист Егоров: «Бейджин Гуоань» не может отказаться от выкупа Фернандо

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров утверждает, что арендное соглашение между «Спартаком» и «Бейджин Гуоань» не подразумевает отказ от выкупа полузащитника Фернандо.

«По моей информации, трансферный контракт между «Спартаком» и Фернандо не предусматривает опции отказа от опции выкупа футболиста. Китайцы по контракту обязаны выкупить игрока.

Вероятно, китайцы, заплатив «Спартаку», будут искать игроку новый клуб. Или оставят у себя. Но сам по себе факт для бразильца тревожный – его игра, возможно, не устраивает клуб», – написал Егоров в своем телеграм-канале.