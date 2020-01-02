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  • Журналист Егоров: «Бейджин Гуоань» не может отказаться от выкупа Фернандо

Журналист Егоров: «Бейджин Гуоань» не может отказаться от выкупа Фернандо

2 января 2020, 13:34
12

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров утверждает, что арендное соглашение между «Спартаком» и «Бейджин Гуоань» не подразумевает отказ от выкупа полузащитника Фернандо.

«По моей информации, трансферный контракт между «Спартаком» и Фернандо не предусматривает опции отказа от опции выкупа футболиста. Китайцы по контракту обязаны выкупить игрока.

Вероятно, китайцы, заплатив «Спартаку», будут искать игроку новый клуб. Или оставят у себя. Но сам по себе факт для бразильца тревожный – его игра, возможно, не устраивает клуб», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

  • «Бейджин Гуоань» в июле арендовал хавбека за 5,4 миллиона.
  • За полгода Фернандо провел семь матчей и сделал одну голевую передачу.
  • Сумма выкупа бразильца – 9,6 миллиона.

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Бейджин Гуоань Фернандо
Комментарии (12)
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giluxa1963
1577962665
ну вот и главный спец по футболу проснулся
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RotBerg
1577963818
Не Халк нифига и ни Витсель, заразился непрофессионализмом в хлеву
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Lester84
1577968613
Может неустойку какую заплатят Спартаку и все. Китайцы умеют торговаться
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ВетеR
1577968668
Да уж, "зарекомендовал" себя Фернандо в Китае.....((((
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NEONFOL
1578033876
фернандо даже не в самой своей форме адекватнее смотрелся чем тот же тиль, хотя светлым еврейским головам виднее
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