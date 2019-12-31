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    Журналист Егоров: «Бейджин Гуоань» не может отказаться от выкупа Фернандо

    Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров утверждает, что арендное соглашение между «Спартаком» и «Бейджин Гуоань» не подразумевает отказ от выкупа полузащитника Фернандо.

    «По моей информации, трансферный контракт между «Спартаком» и Фернандо не предусматривает опции отказа от опции выкупа футболиста. Китайцы по контракту обязаны выкупить игрока.

    Вероятно, китайцы, заплатив «Спартаку», будут искать игроку новый клуб. Или оставят у себя. Но сам по себе факт для бразильца тревожный – его игра, возможно, не устраивает клуб», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

    • «Бейджин Гуоань» в июле арендовал хавбека за 5,4 миллиона.
    • За полгода Фернандо провел семь матчей и сделал одну голевую передачу.
    • Сумма выкупа бразильца – 9,6 миллиона.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии8
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      Рейтинг: +22472

      gol_kak_sokol 36 минут назад

      Неграмотный журналюшка не понимает значения слова "опция". Для него перевожу - опция (option) это право выбора окончательного решения (действия) или отказа от него. Если китайцы владеют опционом, то тогда только они могут решить, покупать или не покупать.

      1
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      Рейтинг: +3478

      RotBerg 52 минуты назад

      Не Халк нифига и ни Витсель, заразился непрофессионализмом в хлеву

      0
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      Рейтинг: +1111

      alarm 1 час назад

      прикиньте, какой это позор, что после тарасятника игрок оказался ненужным даже в китае! стыдно за спартак!

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      Рейтинг: +479

      SEREGA 64 > alarm 28 минут назад

      ОПЯТЬ ДЕБИЛЬНЫЙ УРЮК ВАФЕЛЬНИЦУ ОТКРЫВАЕТ

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      Рейтинг: +906

      Frankfurt Am Main > alarm 23 минуты назад

      царство тебе небесное, здохни тварь!!!

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      Рейтинг: +1111

      alarm > SEREGA 64 15 минут назад

      так зачем ты её открываешь?)

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      Рейтинг: +1111

      alarm > Frankfurt Am Main 14 минут назад

      правда глаза колет?) позор тарасятнику!

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      Рейтинг: +1674

      giluxa1963 1 час назад

      ну вот и главный спец по футболу проснулся

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