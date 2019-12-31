Журналист Егоров: «Бейджин Гуоань» не может отказаться от выкупа Фернандо

Неграмотный журналюшка не понимает значения слова "опция". Для него перевожу - опция (option) это право выбора окончательного решения (действия) или отказа от него. Если китайцы владеют опционом, то тогда только они могут решить, покупать или не покупать.
Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров утверждает, что арендное соглашение между «Спартаком» и «Бейджин Гуоань» не подразумевает отказ от выкупа полузащитника Фернандо.
«По моей информации, трансферный контракт между «Спартаком» и Фернандо не предусматривает опции отказа от опции выкупа футболиста. Китайцы по контракту обязаны выкупить игрока.
Вероятно, китайцы, заплатив «Спартаку», будут искать игроку новый клуб. Или оставят у себя. Но сам по себе факт для бразильца тревожный – его игра, возможно, не устраивает клуб», – написал Егоров в своем телеграм-канале.
- «Бейджин Гуоань» в июле арендовал хавбека за 5,4 миллиона.
- За полгода Фернандо провел семь матчей и сделал одну голевую передачу.
- Сумма выкупа бразильца – 9,6 миллиона.