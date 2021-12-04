Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    «Химки» не заинтересованы в Фернандо и Вагнере Лаве

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков исключил возможность подписания бывшего полузащитника «Спартака» Фернандо и экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава.

    «Нет желания приглашать Вагнер Лава и Фернандо в «Химки». Нам они не интересны. Честно, даже не рассматривали их кандидатуры.

    Зачем они нам? Мы все-таки заинтересованы в развитии российской молодежи», – сказал Терюшков.

    • Сейчас оба бразильца – свободные агенты.
    • 29-летний Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год.
    • 37-летний Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:48
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2118

      Enter2006 29 минут назад

      Вагнер Лава можно было бы и взять, может кривоногим опытный специалист объяснил бы как играть на собственном примере. И молодёжи тоже, т.к. в развитии российской молодежи сейчас очень много дыр.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91777
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68279
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru