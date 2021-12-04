«Химки» не заинтересованы в Фернандо и Вагнере Лаве

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков исключил возможность подписания бывшего полузащитника «Спартака» Фернандо и экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава.
«Нет желания приглашать Вагнер Лава и Фернандо в «Химки». Нам они не интересны. Честно, даже не рассматривали их кандидатуры.
Зачем они нам? Мы все-таки заинтересованы в развитии российской молодежи», – сказал Терюшков.
- Сейчас оба бразильца – свободные агенты.
- 29-летний Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год.
- 37-летний Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
Источник: Sport24