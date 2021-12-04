«Химки» не заинтересованы в Фернандо и Вагнере Лаве

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков исключил возможность подписания бывшего полузащитника «Спартака» Фернандо и экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава.

«Нет желания приглашать Вагнер Лава и Фернандо в «Химки». Нам они не интересны. Честно, даже не рассматривали их кандидатуры.

Зачем они нам? Мы все-таки заинтересованы в развитии российской молодежи», – сказал Терюшков.