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    Суперлига. Экс-спартаковцы Кудряшов и Фернандо принесли «Антальяспору» победу над «Карагюмрюком»

    «Антальяспор» в 25-м туре чемпионата Турции разгромил «Карагюмрюк». Голом и ассистом отметился бывший полузащитник «Спартака» Фернандо.

    Еще один мяч забил защитник сборной России и бывший спартаковец Федор Кудряшов. Это его первый гол в сезоне чемпионата.

    «Антальяспор» идет на 14-м месте из 20.

    Турция. Суперлига. 25-й тур

    Антальяспор – Карагюмрюк – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Фернандо, 17; 2:0 – Кудряшов, 30; 3:0 – Мехмеди, 85.

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    Источник: Бомбардир.ру

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