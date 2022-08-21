Суперлига. «Антальяспор» Шахина разгромил чемпиона. Фернандо забил, Кудряшов провел весь матч, Луис Адриано вышел в основе

«Антальяспор» в третьем туре чемпионата Турции разгромил «Трабзонспор» – действующего чемпиона. У хозяев забил чемпион России в составе «Спартака» Фернандо.

Весь матч в составе «Антальяспора» провел экс-защитник сборной России Федор Кудряшов. 68 минут у хозяев отыграл другой экс-спартаковец Луис Адриано.

«Антальяспор» тренирует экс-игрок «Боруссии» Д Нури Шахин.

Турция. Суперлига. 3-й тур

Антальяспор – Трабзонспор – 5:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Фернандо, 14; 2:0 – Райт, 40 (с пенальти); 2:1 – Барди, 45+5; 2:2 – Барди, 73; 3:2 – Байракдар, 81; 4:2 – Байракдар, 90+6; 5:2 – Райт, 90+8.

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