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    Суперлига. «Антальяспор» Шахина разгромил чемпиона. Фернандо забил, Кудряшов провел весь матч, Луис Адриано вышел в основе

    «Антальяспор» в третьем туре чемпионата Турции разгромил «Трабзонспор» – действующего чемпиона. У хозяев забил чемпион России в составе «Спартака» Фернандо.

    Весь матч в составе «Антальяспора» провел экс-защитник сборной России Федор Кудряшов. 68 минут у хозяев отыграл другой экс-спартаковец Луис Адриано.

    «Антальяспор» тренирует экс-игрок «Боруссии» Д Нури Шахин.

    Турция. Суперлига. 3-й тур

    Антальяспор – Трабзонспор – 5:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Фернандо, 14; 2:0 – Райт, 40 (с пенальти); 2:1 – Барди, 45+5; 2:2 – Барди, 73; 3:2 – Байракдар, 81; 4:2 – Байракдар, 90+6; 5:2 – Райт, 90+8.

    Календарь Суперлиги

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    Источник: Бомбардир.ру

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