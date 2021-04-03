Фетисов – о Фернандо: «Приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться»

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на слова агента полузащитника «Бейджин Гуоань» Фернандо о желании своего клиента вернуться в московский клуб.
«Всегда приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться.
Любые трансферные решения будут приниматься клубом исключительно по спортивным принципам», – сказал Фетисов.
- 29-летний Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год.
- Бразилец провел 98 матчей, забил 12 голов и сделал десять результативных передач.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»