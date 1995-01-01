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    Фетисов – о Фернандо: «Приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться»

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на слова агента полузащитника «Бейджин Гуоань» Фернандо о желании своего клиента вернуться в московский клуб.

    «Всегда приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться.

    Любые трансферные решения будут приниматься клубом исключительно по спортивным принципам», – сказал Фетисов.

    • 29-летний Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год.
    • Бразилец провел 98 матчей, забил 12 голов и сделал десять результативных передач.
    • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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