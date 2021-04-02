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Агент: «Фернандо хочет вернуться в «Спартак»

2 апреля 2021, 22:37
6

Бывший полузащитник «Спартака» Фернандо хочет вернуться в Россию. Об этом сообщил агент футболиста Матеус Де Фария.

«Сейчас это будет не просто, но Фернандо хочет однажды вернуться в «Спартак». Это важный клуб для него, Фернандо очень любит Россию и «Спартак». Мы были бы счастливы вернуться», – сказал Де Фария.

  • Фернандо играл за «Спартак» с 2016 по 2019 год.
  • Сейчас Фернандо играет за китайский «Бейджин Гуоань».
  • «Спартак» в РПЛ идет 2-м.

Промес: «Из чемпионского состава «Спартака» вернул бы Фернандо. В команде должны быть волшебники»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Фернандо
Комментарии (6)
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rash1959
1617392623
Чтож, 29 лет, если не ожирел в Китае, то не помешал бы. Да и штрафные молотить мастак.
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Alex Flash
1617393553
если бы можно выпускать только на штрафные-вполне. А так синьор Фернандо уж ленив в оборону бегать
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"supermax"
1617442297
почем сегодня килограмм Фернандо? :D ....а кроме шуток, если бы он играл как раньше было б прикольно
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vasiliyko
1617442746
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zigbert
1617473982
Равных по пробиванию штрафных у него не было. Но кроме этих штрафных нужна игра в центре поля. Вряд ли он сможет играть на том же уровне.
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Hektor 84
1617900069
Нынешний Фернандо на своей позиции посильнее многих в рпл будет!
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