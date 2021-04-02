Агент: «Фернандо хочет вернуться в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Фернандо хочет вернуться в Россию. Об этом сообщил агент футболиста Матеус Де Фария.

«Сейчас это будет не просто, но Фернандо хочет однажды вернуться в «Спартак». Это важный клуб для него, Фернандо очень любит Россию и «Спартак». Мы были бы счастливы вернуться», – сказал Де Фария.

Фернандо играл за «Спартак» с 2016 по 2019 год.

Сейчас Фернандо играет за китайский «Бейджин Гуоань».

«Спартак» в РПЛ идет 2-м.

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