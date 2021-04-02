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    Агент: «Фернандо хочет вернуться в «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака» Фернандо хочет вернуться в Россию. Об этом сообщил агент футболиста Матеус Де Фария.

    «Сейчас это будет не просто, но Фернандо хочет однажды вернуться в «Спартак». Это важный клуб для него, Фернандо очень любит Россию и «Спартак». Мы были бы счастливы вернуться», – сказал Де Фария.

    • Фернандо играл за «Спартак» с 2016 по 2019 год.
    • Сейчас Фернандо играет за китайский «Бейджин Гуоань».
    • «Спартак» в РПЛ идет 2-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2021 22:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +954

      Alex Flash 1 час назад

      если бы можно выпускать только на штрафные-вполне. А так синьор Фернандо уж ленив в оборону бегать

      1
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      Рейтинг: +11739

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Вот на счет Фернандо не уверен , мастер конечно , но - ???

      0
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      Рейтинг: +3477

      rash1959 2 часа назад

      Чтож, 29 лет, если не ожирел в Китае, то не помешал бы. Да и штрафные молотить мастак.

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