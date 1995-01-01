Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал трансфер полузащитника Фернандо в «Бейджин Гуоань» и Луиса Адриано в «Палмейрас».

Фернандо перешел в китайский клуб за 15 миллионов евро.

По словам Цорна, этот переход вошел в топ-3 трансферов «Спартака» по объему вырученных денег.

«Хотелось бы поблагодарить обоих бразильцев за годы, проведенные в «Спартаке». С ними связана столь долгожданная золотая страница в истории клуба. Но сегодня мы строим новую команду, которой нужна свежая кровь.

Важно отметить, что эти трансферы не были бы возможны без желания самих игроков. В случае с Фернандо обычно говорят, что это было предложение, от которого нельзя отказаться – слишком уж хорошие финансовые условия китайский клуб предложил игроку. Для «Спартака» это тоже историческая сделка – она вошла в тройку по объему вырученных денег наряду с продажами Промеса и Павлюченко.

Что касается Луиса Адриано, то мы пошли навстречу игроку, который хотел вернуться на родину. При этом «Спартак» значительно разгрузил зарплатную ведомость и немного заработал», – цитирует Цорна телеграм-канал пресс-службы клуба.

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