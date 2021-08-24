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  • Агент Фернандо: «Из «Спартака» предложений не поступало. В клубе нет места для иностранца из-за лимита»

Агент Фернандо: «Из «Спартака» предложений не поступало. В клубе нет места для иностранца из-за лимита»

24 августа 2021, 00:15
5

Матеус Де Фария, агент бразильского полузащитника Фернандо, рассказал, что мешает возвращению его клиента в «Спартак».

«У Фернандо есть несколько предложений из Европы, ОАЭ и Бразилии. Мы спокойно и неторопливо их анализируем. Какой-то определенности нет.

Из «Спартака» предложений не поступало. Был только один контакт, но они утверждали, что в клубе нет места для иностранца из-за лимита на легионеров. Сейчас это делает невозможным любой разговор по переходу Фернандо.

Будем ли мы ждать, когда место в «Спартаке» освободится? Мы никуда не торопимся, но я не могу зависеть от «Спартака», потому что мы даже не знаем, будет ли какое-то предложение от клуба. У нас нет гарантии, что это произойдет.

К Фернандо был интерес от других российских клубов, но он очень любит «Спартак». Все сейчас в руках божьих», – сказал агент.

  • 29-летний Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год.
  • Бразилец провел 98 матчей, забил 12 голов и сделал десять результативных передач.
  • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандо
Комментарии (5)
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GermanVo
1629759506
Сажать его на старческий контракт, чтоб он разные травмы придумывал не хочется. Пусть лучше о нём останется хорошая память.
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Бухбух
1629780954
Вот он лимит в действии. Не будь его, Фернандо обошелся бы Спартаку дешевле, условно, Рассказова или Бакаева, а пользы - в разы больше.
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oyabun
1629782318
Всяко лучше Хендрикса был бы. Это только я один вижу? Не понимаю почему Спартак не работает над подписанием Фернандо. Отзаявить Хендрикса и подписать бразильца, это ведь возможно?
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