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    Агент Фернандо: «Из «Спартака» предложений не поступало. В клубе нет места для иностранца из-за лимита»

    Матеус Де Фария, агент бразильского полузащитника Фернандо, рассказал, что мешает возвращению его клиента в «Спартак».

    «У Фернандо есть несколько предложений из Европы, ОАЭ и Бразилии. Мы спокойно и неторопливо их анализируем. Какой-то определенности нет.

    Из «Спартака» предложений не поступало. Был только один контакт, но они утверждали, что в клубе нет места для иностранца из-за лимита на легионеров. Сейчас это делает невозможным любой разговор по переходу Фернандо.

    Будем ли мы ждать, когда место в «Спартаке» освободится? Мы никуда не торопимся, но я не могу зависеть от «Спартака», потому что мы даже не знаем, будет ли какое-то предложение от клуба. У нас нет гарантии, что это произойдет.

    К Фернандо был интерес от других российских клубов, но он очень любит «Спартак». Все сейчас в руках божьих», – сказал агент.

    • 29-летний Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год.
    • Бразилец провел 98 матчей, забил 12 голов и сделал десять результативных передач.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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