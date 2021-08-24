Агент Фернандо: «Из «Спартака» предложений не поступало. В клубе нет места для иностранца из-за лимита»

Матеус Де Фария, агент бразильского полузащитника Фернандо, рассказал, что мешает возвращению его клиента в «Спартак».

«У Фернандо есть несколько предложений из Европы, ОАЭ и Бразилии. Мы спокойно и неторопливо их анализируем. Какой-то определенности нет.

Из «Спартака» предложений не поступало. Был только один контакт, но они утверждали, что в клубе нет места для иностранца из-за лимита на легионеров. Сейчас это делает невозможным любой разговор по переходу Фернандо.

Будем ли мы ждать, когда место в «Спартаке» освободится? Мы никуда не торопимся, но я не могу зависеть от «Спартака», потому что мы даже не знаем, будет ли какое-то предложение от клуба. У нас нет гарантии, что это произойдет.

К Фернандо был интерес от других российских клубов, но он очень любит «Спартак». Все сейчас в руках божьих», – сказал агент.