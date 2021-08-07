Агент Фернандо Де Фария: «Ждем предложения от «Спартака»

Полузащитник Фернандо готов вернуться в «Спартак». Об этом сообщил агент бразильца Матеус Де Фария.

«Фернандо стал свободным агентом после окончания контракта в Китае. Сейчас мы пока ждем предложение от «Спартака». Фернандо очень любит этот клуб и хочет вернуться. Он уверен, что сможет помочь любимой команде и ему интересно поработать с Руем Виторией», – сказал Де Фария.