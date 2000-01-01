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    Агент Фернандо Де Фария: «Ждем предложения от «Спартака»

    Полузащитник Фернандо готов вернуться в «Спартак». Об этом сообщил агент бразильца Матеус Де Фария.

    «Фернандо стал свободным агентом после окончания контракта в Китае. Сейчас мы пока ждем предложение от «Спартака». Фернандо очень любит этот клуб и хочет вернуться. Он уверен, что сможет помочь любимой команде и ему интересно поработать с Руем Виторией», – сказал Де Фария.

    • Бразилец был в «Спартаке» с 2016 по 2019 год.
    • С командой он брал РПЛ.
    • Последним клубом Фернандо был «Бэйдзинь Гоань».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1508

      lek! 2 часа назад

      Так если Спартак скажет играть даром , его любовь сразу пропадёт . Он понимает , что платить за его вес смогут только в России .

      0
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      Рейтинг: +9313

      NewLife 2 часа назад

      Не, не надо. Боюсь даже спросить, сколько он сейчас весит.

      1
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      Рейтинг: +6540

      Рубинище 2 часа назад

      Даже Китайцам, как свободный агент он не нужен..и в Спартак захотел. кб ни во что не ставят со своим агентом-жирная свинья просто

      0
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      Рейтинг: +4071

      алдан2014 2 часа назад

      Если хочет прежнюю личку,то вряд ли

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      Рейтинг: +16254

      derrik2000 > алдан2014 2 часа назад

      Так, а что, за условныё "щелбан", естественно он к нам не поедет, а за деньги он, думаю, не нужен.

      P.S. Хотя, Зареме видней. ))

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      Рейтинг: +16254

      derrik2000 3 часа назад

      Не.
      Не нужно, полагаю.
      Последние года полтора-два Фернандо обленился в Спартаке вконец: недорабатывал на своей позиции постоянно.
      И разжирел до безобразия от российского "расслабона.

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      Рейтинг: +7828

      Cleaner 3 часа назад

      По деньгам газовым заскучал...)

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