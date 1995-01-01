Полузащитник Фернандо обратился к болельщикам «Спартака» после трансфера в «Бейджин Гуоань».

«Привет всем болельщикам «Спартака»! Хочу сказать спасибо за все три года, которые я был здесь. Конечно, сейчас непростой момент. Мне тяжело, потому что «Спартак» – моя семья. Тяжело говорить «до свидания». Время, которое я провел здесь, было очень хорошим», – сказал Фернандо в сторис инстаграма «Спартака».

Фернандо выступал за «Спартак» с июля 2016 года.

Он провел за клуб 98 матчей, забил 12 голов и сделал десять результативных передач.

«Спартак» продал Фернандо, «Краснодар» подписал Кабелья. Таблица летних трансферов РПЛ