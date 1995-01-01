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    Фернандо: «Спартак» – моя семья. Тяжело говорить «до свидания»

    Полузащитник Фернандо обратился к болельщикам «Спартака» после трансфера в «Бейджин Гуоань».

    «Привет всем болельщикам «Спартака»! Хочу сказать спасибо за все три года, которые я был здесь. Конечно, сейчас непростой момент. Мне тяжело, потому что «Спартак» – моя семья. Тяжело говорить «до свидания». Время, которое я провел здесь, было очень хорошим», – сказал Фернандо в сторис инстаграма «Спартака».

    • Фернандо выступал за «Спартак» с июля 2016 года.
    • Он провел за клуб 98 матчей, забил 12 голов и сделал десять результативных передач.

    «Спартак» продал Фернандо, «Краснодар» подписал Кабелья. Таблица летних трансферов РПЛ

    Источник: Официальный инстаграм «Спартака»

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    Сегодня, 22:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1741

      JTherry 5 минут назад

      спасибо за игру и чемпионский сезон, Лукас, удачи в Пекине!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      СвинкаСправедливости 8 минут назад

      Ну тут вообще обидно за такой трансфер...

      1
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