Фернандо заинтересован в возвращении в Россию

Бывший полузащитник «Спартака» Фернандо готов вернуться в чемпионат России. Об этом сообщил его агент Матеус де Фария.
«Конечно, Фернандо готов вернуться в Россию в случае достойного предложения. Он находится в хорошей форме, тренируется каждый день и точно вернется к футболу этой зимой.
Любой клуб с хорошим проектом, не обязательно топ-5. Мы анализируем сейчас лучшее направление для Фернандо», – сказал де Фария.
- Последним клубом Фернандо был китайский «Бэйцзинь Гоань». С лета бразилец свободный агент.
- 29-летний игрок брал чемпионство со «Спартаком».
- Сейчас Фернандо стоит 3 миллиона евро.
Источник: Sport24