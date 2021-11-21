Фернандо заинтересован в возвращении в Россию

Бывший полузащитник «Спартака» Фернандо готов вернуться в чемпионат России. Об этом сообщил его агент Матеус де Фария.

«Конечно, Фернандо готов вернуться в Россию в случае достойного предложения. Он находится в хорошей форме, тренируется каждый день и точно вернется к футболу этой зимой.

Любой клуб с хорошим проектом, не обязательно топ-5. Мы анализируем сейчас лучшее направление для Фернандо», – сказал де Фария.