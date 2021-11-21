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    Фернандо заинтересован в возвращении в Россию

    Бывший полузащитник «Спартака» Фернандо готов вернуться в чемпионат России. Об этом сообщил его агент Матеус де Фария.

    «Конечно, Фернандо готов вернуться в Россию в случае достойного предложения. Он находится в хорошей форме, тренируется каждый день и точно вернется к футболу этой зимой.

    Любой клуб с хорошим проектом, не обязательно топ-5. Мы анализируем сейчас лучшее направление для Фернандо», – сказал де Фария.

    • Последним клубом Фернандо был китайский «Бэйцзинь Гоань». С лета бразилец свободный агент.
    • 29-летний игрок брал чемпионство со «Спартаком».
    • Сейчас Фернандо стоит 3 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3408

      ySS 16 минут назад

      Не помешал бы нам игрок, который может одним ударом решить исход

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      Рейтинг: +454

      alefreddy 1 час назад

      может он и медлительный но в отличии от других мастерство и мышление есть

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      Рейтинг: +544

      Форвард 79 1 час назад

      Сейчас Фернандо стоит 3 миллиона евро.
      Это как?! Он сейчас свободный агент поэтому бесплатен.
      А на счет возвращения, можно, но я думаю это могут быть команды из нижней 5-ки, а далее видно будет.

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      Рейтинг: +6621

      серега кашин 1 час назад

      назад в родные пенаты

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