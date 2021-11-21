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Фернандо заинтересован в возвращении в Россию

21 ноября 2021, 11:15
6

Бывший полузащитник «Спартака» Фернандо готов вернуться в чемпионат России. Об этом сообщил его агент Матеус де Фария.

«Конечно, Фернандо готов вернуться в Россию в случае достойного предложения. Он находится в хорошей форме, тренируется каждый день и точно вернется к футболу этой зимой.

Любой клуб с хорошим проектом, не обязательно топ-5. Мы анализируем сейчас лучшее направление для Фернандо», – сказал де Фария.

  • Последним клубом Фернандо был китайский «Бэйцзинь Гоань». С лета бразилец свободный агент.
  • 29-летний игрок брал чемпионство со «Спартаком».
  • Сейчас Фернандо стоит 3 миллиона евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Фернандо
Комментарии (6)
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серега кашин
1637484839
назад в родные пенаты
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Форвард 79
1637486003
Сейчас Фернандо стоит 3 миллиона евро. Это как?! Он сейчас свободный агент поэтому бесплатен. А на счет возвращения, можно, но я думаю это могут быть команды из нижней 5-ки, а далее видно будет.
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alefreddy
1637486621
может он и медлительный но в отличии от других мастерство и мышление есть
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ySS
1637489517
Не помешал бы нам игрок, который может одним ударом решить исход
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portero
1637491223
не .. не нужны нам ветераны такие , большинство играет лениво и их явный перебор , сраных легионеров низкого уровня и шлангов, да еще и платят им деньги огромные....
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