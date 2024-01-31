Фернандо объяснил, почему ушел из «Спартака» в 2019 году

Бывший полузащитник «Спартака» Фернандо расстроен, что покинул клуб в 2019 году.

– Клуб получил за тебя хорошие деньги, но хотел ли ты сам уезжать?

– Должен признаться, что отъезд разбил мне сердце... Я пережил в «Спартаке» такие классные эмоции! Мы выиграли титул после 16-летнего перерыва. А фанаты... Фанаты всегда дарили мне столько внимания, тепла, поддержки! Понимал, что, уходя, потеряю все это. И очень сильно переживал. Моя жена плакала из-за расставания с Москвой и «Спартаком». Она часто ходила с сыном на матчи. Рассказывала мне, что чувствует, когда при штрафных весь стадион кричит мое имя... Это непередаваемо!

Но, как я уже сказал, рационально взвесил все «за» и «против» – и принял решение. Рад, что смог в чем-то помочь клубу и отплатить за ту любовь, что подарили мне в Москве, хорошей суммой отступных.

– Учитывая хорошее предложение из Китая, не было ли давления со стороны тогдашнего гендиректора Томаса Цорна?

– Нет-нет. У меня ведь был контракт. Если бы я хотел остаться, никто бы меня в Китай не увез. Тогда клуб делал ставку на молодых игроков. Если помнишь, тем же летом ушел Зе Луиш. Я решил, что наступил правильный момент для ухода, чтобы дать дорогу молодежи и дать возможность «Спартаку» получить хорошие деньги. Обсудил все и с Цорном, и с семьей. Но, повторюсь, сердцем я очень хотел остаться...

– Сегодня, спустя почти пять лет, не считаешь ли тот переход ошибкой?

– Ошибкой – нет. Но, конечно же, я скучаю по тем временам, по полному стадиону наших болельщиков. Тем не менее это был шаг вперед в моей карьере, в моей жизни. Я чувствовал, что мое путешествие вместе со «Спартаком» подошло к концу и нужно двигаться дальше.