Федун: «Трансферная кампания «Спартака» завершена. Возвращение Фернандо – ерунда»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заверил, что работу на трансферном рынке на зиму клуб завершил. Москвичи на текущей неделе арендовали Александра Соболева.

«Фернандо может вернуться? Нет, это полная ерунда. Трансферная кампания завершена? Да», – сказал Федун.