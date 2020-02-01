Федун: «Трансферная кампания «Спартака» завершена. Возвращение Фернандо – ерунда»

трансферная кампания)))ахаха опять чемпионство брать будут между 6-10 местом.
Владелец «Спартака» Леонид Федун заверил, что работу на трансферном рынке на зиму клуб завершил. Москвичи на текущей неделе арендовали Александра Соболева.
«Фернандо может вернуться? Нет, это полная ерунда. Трансферная кампания завершена? Да», – сказал Федун.
- Согласно порталу Transfermarkt, Фернандо сейчас принадлежит «Спартаку».
- В первом матче года «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1.
- Москвичи в РПЛ занимают десятое место.