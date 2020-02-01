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    Федун: «Трансферная кампания «Спартака» завершена. Возвращение Фернандо – ерунда»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун заверил, что работу на трансферном рынке на зиму клуб завершил. Москвичи на текущей неделе арендовали Александра Соболева.

    «Фернандо может вернуться? Нет, это полная ерунда. Трансферная кампания завершена? Да», – сказал Федун.

    • Согласно порталу Transfermarkt, Фернандо сейчас принадлежит «Спартаку».
    • В первом матче года «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1.
    • Москвичи в РПЛ занимают десятое место.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4715

      3a zenit 50 минут назад

      трансферная кампания)))ахаха опять чемпионство брать будут между 6-10 местом.

      1
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      Рейтинг: +2022

      Борат 1 час назад

      Хряки сделали главное - ослабили прямого конкурента за выход в фнл... тупо прибили народным баблом лидера крыльев!
      Позор рылам!!!!

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