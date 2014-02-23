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    Матиас Родригес - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Матиас
    Фамилия Родригес
    Команда Гремио
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:3 Сампдория (Генуя)
    11.05.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:5 Наполи (Неаполь)
    04.05.2014 Был в запасе Парма (Парма) 2:0 Сампдория (Генуя)
    27.04.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Кьево (Верона)
    19.04.2014 88' -90' Катания (Катания) 2:1 Сампдория (Генуя)
    13.04.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:4 Интер (Милан)
    06.04.2014 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Сампдория (Генуя)
    30.03.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    26.03.2014 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Сампдория (Генуя)
    23.02.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:2 Милан (Милан)
    16.02.2014 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 Сампдория (Генуя)
    09.02.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    03.02.2014 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:1 Сампдория (Генуя)
    26.01.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Болонья (Болонья)
    18.01.2014 Был в запасе Ювентус (Турин) 4:2 Сампдория (Генуя)
    06.01.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:0 Сампдория (Генуя)
    22.12.2013 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Парма (Парма)
    15.12.2013 86' -90' Кьево (Верона) 0:1 Сампдория (Генуя)
    08.12.2013 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:0 Катания (Катания)
    01.12.2013 Был в запасе Интер (Милан) 1:1 Сампдория (Генуя)
    24.11.2013 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Лацио (Рим)
    03.11.2013 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:4 Сассуоло (Сассуоло)
    30.10.2013 Был в запасе Верона (Верона) 2:0 Сампдория (Генуя)
    26.10.2013 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    20.10.2013 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 1:2 Сампдория (Генуя)
    06.10.2013 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:2 Торино (Турин)
    28.09.2013 Был в запасе Милан (Милан) 1:0 Сампдория (Генуя)
    25.09.2013 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:2 Рома (Рим)
    21.09.2013 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:2 Сампдория (Генуя)
    15.09.2013 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:3 Дженоа (Генуя)
    01.09.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:2 Сампдория (Генуя)
    24.08.2013 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Ювентус (Турин)
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