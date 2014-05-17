Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Матиас Родригес
Статистика
Матиас Родригес - статистика
Завершил карьеру
14 апреля 1986 (40)
#6 | Полузащитник
178 см
Аргентина
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
3 : 3
17.05.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
2 : 5
11.05.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Парма
2 : 0
04.05.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
2 : 1
27.04.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Катания
2 : 1
19.04.2014
Сампдория
88' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
0 : 4
13.04.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
2 : 0
06.04.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0 : 0
30.03.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
1 : 2
26.03.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сампдория
0 : 2
23.02.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
3 : 0
16.02.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
1 : 0
09.02.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
0 : 1
03.02.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сампдория
1 : 1
26.01.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
4 : 2
18.01.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
2 : 0
06.01.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
1 : 1
22.12.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
0 : 1
15.12.2013
Сампдория
86' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
2 : 0
08.12.2013
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
1 : 1
01.12.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
1 : 1
24.11.2013
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
3 : 4
03.11.2013
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
2 : 0
30.10.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
1 : 0
26.10.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Ливорно
1 : 2
20.10.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
2 : 2
06.10.2013
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Милан
1 : 0
28.09.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Сампдория
0 : 2
25.09.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
2 : 2
21.09.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
0 : 3
15.09.2013
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
2 : 2
01.09.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
0 : 1
24.08.2013
Ювентус
Был в запасе
Главные новости
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
Видео
Помощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
Видео
Талалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
В Испании вынесли вердикт по двум спорным моментам в дерби «Атлетико» – «Реал»
Вчера, 23:00
1
Черданцев спрогнозировал, где «Локомотив» закончит сезон РПЛ
Вчера, 22:42
Видео
Роналду станет героем сериала про ненависть к спортсменам
Вчера, 22:32
В «Факеле» прояснили будущее главного тренера
Вчера, 22:22
3
Во Франции сообщили о болезни Мбаппе
Вчера, 21:47
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+