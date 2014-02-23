Матиас Родригес - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Гремио
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Гремио
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:3
|Сампдория (Генуя)
|11.05.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:5
|Наполи (Неаполь)
|04.05.2014
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|27.04.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Кьево (Верона)
|19.04.2014
|88' -90'
|Катания (Катания)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|13.04.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:4
|Интер (Милан)
|06.04.2014
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|30.03.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|26.03.2014
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|23.02.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Милан (Милан)
|16.02.2014
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|09.02.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|03.02.2014
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|26.01.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|18.01.2014
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:2
|Сампдория (Генуя)
|06.01.2014
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|22.12.2013
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Парма (Парма)
|15.12.2013
|86' -90'
|Кьево (Верона)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|08.12.2013
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Катания (Катания)
|01.12.2013
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|24.11.2013
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Лацио (Рим)
|03.11.2013
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:4
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.10.2013
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|26.10.2013
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|20.10.2013
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|06.10.2013
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:2
|Торино (Турин)
|28.09.2013
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|25.09.2013
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Рома (Рим)
|21.09.2013
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|15.09.2013
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:3
|Дженоа (Генуя)
|01.09.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|24.08.2013
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Ювентус (Турин)