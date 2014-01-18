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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сампдория
Ювентус - Сампдория: обзор матча 18 января 2014
Ювентус
18.01.2014, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 20 тур
4 : 2
Завершен
Сампдория
17'
А. Видаль
23'
Ф. Льоренте
40'
А. Видаль (П)
77'
П. Погба
37'
А. Барцальи (АГ)
69'
М. Габбиадини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Сампдория
Замена
С. Джовинко
️️️️
К. Тевес
85'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Ф. Льоренте
85'
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
К. Асамоа
79'
ГОЛ! 4:2!
П. Погба
77'
75'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
70'
Замена
Д. Сансоне
️️️️
П. Вшолек
69'
ГОЛ! 3:2!
М. Габбиадини
54'
Замена
А. Коста
️️️️
Ш. Мустафи
53'
Желтая карточка
П. Вшолек
46'
Замена
Ренан
️️️️
Б. Бьярнасон
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Видаль
40'
39'
Желтая карточка
В. Реджини
37'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Барцальи
Пас отдал
М. Габбиадини
Желтая карточка
Д. Кьеллини
27'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
К. Тевес
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Видаль
Пас отдал
П. Погба
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
(К)
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ОП
17
Анджело Паломбо
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
23
Эдер
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
5
Ренан
ЦП
79
Давиде Гавацци
ПП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
3-5-2
1
Буффон
15
Барцальи
21
Огбонна
14
Кьеллини
27
Асамоа
8
Погба
10
Маркизио
23
Видаль
2
Лихтштайнер
32
Тевес
12
Льоренте
4-2-2-1-1
1
Да Кошта
29
Де Сильвестри
13
Мустафи
5
Гастальделло
13
Реджини
14
Мба Обьянг
17
Паломбо
11
Габбиадини
8
Бьярнасон
22
Вшолек
23
Эдер
27
Асамоа
13
Пелузо
13
Пелузо
27
Асамоа
12
Льоренте
27
Квальярелла
27
Квальярелла
12
Льоренте
32
Тевес
21
Джовинко
21
Джовинко
32
Тевес
8
Бьярнасон
5
Ренан
5
Ренан
8
Бьярнасон
13
Мустафи
21
Коста
21
Коста
13
Мустафи
22
Вшолек
18
Сансоне
18
Сансоне
22
Вшолек
Остались в запасе
Ювентус
Сампдория
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
19
Винченцо Фьорилло
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
79
Давиде Гавацци
ПП
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
79
Давиде Гавацци
ПП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Ювентус - Сампдория
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:40 (прямая)
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