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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Сампдория
Лацио - Сампдория: обзор матча 06 апреля 2014
Лацио
06.04.2014, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 0
Завершен
Сампдория
42'
А. Кандрева
73'
С. Лулич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Сампдория
Замена
Б. Переа
️️️️
Б. Кейта
88'
Желтая карточка
Б. Кейта
81'
Замена
Д. Минала
️️️️
С. Лулич
77'
74'
Замена
Ренан
️️️️
Н. Крстичич
ГОЛ! 2:0!
С. Лулич
Пас отдал
С. Маури
73'
Желтая карточка
С. Лулич
72'
61'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
М. Лопес
Замена
С. Маури
️️️️
Э. Поштига
61'
58'
Замена
Д. Сансоне
️️️️
М. Габбиадини
Вторая желтая
Л. Билья
57'
44'
Желтая карточка
В. Реджини
ГОЛ! 1:0!
А. Кандрева
Пас отдал
Б. Кейта
42'
27'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
Желтая карточка
Л. Билья
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Билья
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
0
Риккардо Серпиери
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
25
Джозеф Минала
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
34
Брайан Переа
ЦФ
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
5
Ренан
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
4-4-2
1
Бериша
20
Бьява
26
Раду
27
Цана
25
Конко
19
Лулич
6
Билья
12
Онази
87
Кандрева
9
Поштига
17
Кейта
4-3-3
1
Да Кошта
29
Де Сильвестри
28
Берарди
13
Мустафи
13
Реджини
17
Паломбо
7
Крстичич
21
Сориано
23
Эдер
11
Лопес
11
Габбиадини
19
Лулич
25
Минала
25
Минала
19
Лулич
9
Поштига
6
Маури
6
Маури
9
Поштига
17
Кейта
34
Переа
34
Переа
17
Кейта
7
Крстичич
5
Ренан
5
Ренан
7
Крстичич
11
Лопес
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
11
Лопес
11
Габбиадини
18
Сансоне
18
Сансоне
11
Габбиадини
Остались в запасе
Лацио
Сампдория
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
0
Риккардо Серпиери
ЦЗ
5
Гаэль Какута
АП
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
22
Павел Вшолек
ПВ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
0
Риккардо Серпиери
ЦЗ
5
Гаэль Какута
АП
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Лацио - Сампдория
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Олимпико
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