Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сампдория
Интер - Сампдория: обзор матча 01 декабря 2013
Интер
01.12.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
18'
Ф. Гуарин
89'
Ренан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Сампдория
89'
ГОЛ! 1:1!
Ренан
86'
Замена
Ренан
️️️️
П. Мба Обьянг
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Р. Альварес
86'
Замена
Г. Мудингай
️️️️
Ф. Гуарин
81'
Желтая карточка
Ф. Гуарин
78'
Желтая карточка
У. Кампаньяро
76'
73'
Замена
Д. Сансоне
️️️️
Н. Поцци
Замена
М. Ковачич
️️️️
С. Таидер
62'
45'
+1
Желтая карточка
Эдер
43'
Замена
В. Реджини
️️️️
Д. Гастальделло
28'
Желтая карточка
А. Коста
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гуарин
Пас отдал
Р. Альварес
18'
12'
Желтая карточка
М. Габбиадини
Желтая карточка
Р. Альварес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Роланду
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Уоллес
ЦЗ
54
Исаак Донкор
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
90
Патрик Олсен
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
5
Ренан
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
3-5-1-1
1
Ханданович
6
Роланду
14
Кампаньяро
15
Жуан
8
Таидер
11
Альварес
13
Гуарин
91
Камбьяссо
2
Жонатан
4
Дзанетти
8
Паласио
4-3-3
1
Да Кошта
29
Де Сильвестри
21
Коста
5
Гастальделло
13
Мустафи
14
Мба Обьянг
21
Сориано
17
Паломбо
9
Поцци
23
Эдер
11
Габбиадини
13
Гуарин
16
Мудингай
16
Мудингай
13
Гуарин
8
Таидер
8
Ковачич
8
Ковачич
8
Таидер
11
Альварес
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
11
Альварес
14
Мба Обьянг
5
Ренан
5
Ренан
14
Мба Обьянг
5
Гастальделло
13
Реджини
13
Реджини
5
Гастальделло
9
Поцци
18
Сансоне
18
Сансоне
9
Поцци
Остались в запасе
Интер
Сампдория
2
Уоллес
ЦЗ
90
Патрик Олсен
ЦП
54
Исаак Донкор
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
22
Павел Вшолек
ПВ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
2
Уоллес
ЦЗ
90
Патрик Олсен
ЦП
54
Исаак Донкор
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Интер - Сампдория
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Интер
Сампдория
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+