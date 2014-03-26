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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Сампдория
Сассуоло - Сампдория: обзор матча 26 марта 2014
Сассуоло
26.03.2014, среда, 23:45
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 2
Завершен
Сампдория
16'
А. Лонги
1'
Д. Сансоне
66'
С. Окака-Чука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Сампдория
88'
Вторая желтая
В. Реджини
83'
Замена
Д. Гастальделло
️️️️
А. Коста
Замена
А. Санабрия
️️️️
Р. Чибса
73'
69'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Д. Сансоне
66'
ГОЛ! 1:2!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Эдер
58'
Замена
Эдер
️️️️
П. Вшолек
Замена
Г. Масуччи
️️️️
С. Флоккари
56'
Замена
П. Мендеш
️️️️
П. Каннаваро
41'
30'
Желтая карточка
В. Реджини
Желтая карточка
П. Каннаваро
25'
ГОЛ! 1:1!
А. Лонги
Пас отдал
С. Дзадза
16'
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сансоне
Пас отдал
Б. Бьярнасон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
5
Ренан
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
8
Давиде Бьондини
ЦП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
4-3-1-2
25
Пеголо
3
Лонги
23
Гаццола
28
Каннаваро
15
Ариаудо
6
Миссироли
13
Чибса
4
Маньянелли
10
Берарди
11
Дзадза
10
Флоккари
4-3-1-2
1
Да Кошта
29
Де Сильвестри
21
Коста
13
Мустафи
13
Реджини
5
Ренан
8
Бьярнасон
14
Мба Обьянг
22
Вшолек
77
Окака-Чука
18
Сансоне
10
Флоккари
26
Масуччи
26
Масуччи
10
Флоккари
28
Каннаваро
3
Мендеш
3
Мендеш
28
Каннаваро
13
Чибса
19
Санабрия
19
Санабрия
13
Чибса
21
Коста
5
Гастальделло
5
Гастальделло
21
Коста
18
Сансоне
11
Габбиадини
11
Габбиадини
18
Сансоне
22
Вшолек
23
Эдер
23
Эдер
22
Вшолек
Остались в запасе
Сассуоло
Сампдория
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
19
Винченцо Фьорилло
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Сассуоло - Сампдория
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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